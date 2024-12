Ballando con le Stelle, classifica ed eliminati di ieri sera

La decima puntata di Ballando con le Stelle ha visto tornare tutte le coppie in gara.

Se da un lato sono scesi in pista i semi-finalisti (Bianca Guaccero, Anna Lou Castoldi, Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Luca Barbareschi e Federica Nargi), dall'altro sono tornate tutte le coppie eliminate nelle nove precedenti puntate (I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Alan Friedman, Sonia Bruganelli, Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini e Furkan Palalı) per il maxi spareggio. L'obiettivo? Il ripescaggio di un concorrente, come da tradizione dello show. Nina Zilli, tuttavia, non è riuscita a rientrare in gara, per via di un nuovo infortunio intercorso nella giornata di venerdì 29 novembre.

Il ripescaggio

Per la giuria il ripescaggio è stato vinto (all'unanimità) da Massimiliano Ossini, che ha ottenuto il massimo del punteggio da tutti i giurati, Alberto Matano compreso. Il pubblico in studio, invece, il suo tesoretto da 25 punti l'ha assegnato a Francesco Paolantoni. La classifica, al termine della votazione dei giurati, era così composta:

Massimiliano Ossini Francesco Paolantoni Furkan Palalı I Cugini di Campagna Sonia Bruganelli Alan Friedman

I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Sonia Bruganelli e Furkan Palalı sono stati definitivamente eliminati, mentre Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini sono andati allo spareggio.

All'undicesima puntata, rivedremo Francesco Paolantoni.

La gara

La gara tra i semifinalisti, dopo la votazione della giuria, ha portato alla seguente classifica:

Federica Nargi Bianca Guaccero Federica Pellegrini Anna Lou Castoldi Tommaso Marini Luca Barbareschi

Il tesoretto ha portato 25 punti a Federica Pellegrini e 25 a Tommaso Marini. Lo schermidore è dunque salito al secondo posto, l'ex campionessa olimpica al primo.

All'undicesima puntata di Ballando con le Stelle, seconda semifinale, sono passati Tommaso Marini, Federica Nargi, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero e Anna Lou Castoldi. La puntata è stata vinta da Federica Pellegrini.