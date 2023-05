Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, il trailer

Serie TV

“Generazione 56k” è una serie prodotta da Cattleya in collaborazione con The Jackal per Netflix. Racconta dell'incontro casuale tra due ex compagni di scuola, Daniel e Matilda, che porta a ricordare il 1998, anno “della loro prima tempesta ormonale e dell'arrivo di Internet nelle loro vite”. Vediamo il cast della serie