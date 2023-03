I The Jackal a Live In Napoli: "Insieme siamo forza inedita". VIDEO

Gianluca Fru e Ciro Priello del collettivo di artisti e società di produzione si raccontano all'evento targato Sky TG24, riflettendo sugli inizi della carriera - "Abbiamo cominciato con parodie su YouTube" - e sulle tappe fondamentali che li hanno portati al successo Condividi

Prima metà degli anni 2000. I social media non erano ancora diventati presenze fisse nelle nostre vite, ma stavano iniziando a prendere sempre più piede. Un gruppo di ragazzi 20enni di Napoli inizia a girare parodie di film famosi. All'inizio i video vengono pubblicati su YouTube, poi su Facebook. Sono i The Jackal, al tempo stesso collettivo artistico e vera e propria società di produzione. Ospite a Live In Napoli, l'evento di Sky TG24 che porta l'informazione nelle piazze e nelle città italiane, Ciro Priello – uno dei fondatori – spiega che il nome (in italiano "Lo sciacallo") deriva proprio dalla pratica di rubare film di altri e reinterpretarli in chiave ironica: "Un vero e proprio sciacallaggio". Da lì, le cose si sono ingrandite: nel 2014 la loro popolarità schizza grazie alla parodia di Gomorra. Nel collettivo entrano nuove facce, quella di Gianluca Fru, nel 2016, e quella di Aurora Leone, nel 2019. "I ragazzi hanno notato i miei sfigatissimi lavoretti online e hanno deciso di arruolarmi", racconta lo stesso Fru, anche lui ospite di Live In Napoli (SEGUI L'EVENTO IN DIRETTA - LO SPECIALE LIVE IN).

"Ci ha sempre divertito l'idea di destrutturare qualunque cosa" "Ci ha sempre divertito l'idea di destrutturare qualunque cosa, che fosse la vittoria di Miss Italia, Sanremo, Gomorra. Ci piace proprio l'idea di ironizzare su cose che si portano dietro talvolta un alone troppo pesante", spiega Ciro. Attore e scrittore, è stato anche conduttore dell'ultima edizione di Name That Tune - Indovina La Canzone, insieme al collega dei The Jackal Fabio Balsamo. Un mix di talenti: "Insieme siamo una forza inedita" I The Jackal sono Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Simone Ruzzo. Tutti sono impegnati sia in progetti di gruppo che personali. "Abbiamo doti diverse. Fru e Aurora sono due entertainer, Fru è un bravissimo stand-up comedian, qualcosa di fenomenale", dice Ciro. Fru ricambia i complimenti: "Ciro canta e balla, Fabio è un attore bravissimo, Aurora è una gran comica". Tutti e due sono però d'accordo su un punto: "Insieme siamo una forza inedita". Nelle parole di Fru: "Tutti i film dei supereroi sono belli, però i più belli sono gli Avengers, si completano".

Le tappe fondamentali della trasformazione dei The Jackal Il progetto dei The Jackal è in continua evoluzione, spiega Ciro. Lo è perché è nato sul web, e come questo non smette mai di evolversi. Una delle tappe fondamentali in questo percorso, riflette, "è stata che, nel tempo, il web è diventato un po' un secondo telecomando di tutti quanti noi. Nel senso che è arrivata questa crossmedialità tra tv, cinema e web che coesistevano tra di loro. Noi eravamo già presenti sul web e ci siamo infilati in queste realtà diverse". Il politically correct Per un collettivo artistico abituato a essere irriverente, il politically correct può essere un ostacolo? "È un confine difficile, soprattutto nel nostro modo irriverente di fare ironia, ma la consapevolezza del megafono che abbiamo ci obbliga a dosare tutte le cose che diciamo. Se prima ragionavamo 100 volte prima di dire una cosa, adesso lo facciamo mille volte".