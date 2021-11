Gomorra – La serie sta per tornare con Gomorra – Stagione finale, quinta e ultima stagione della produzione Sky Original, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 19 novembre ( LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE ). Gli Effetti di Gomorra sulla Gente , divertentissima parodia del collettivo comico napoletano The Jackal, è già tornato. È infatti disponibile da qualche ora un nuovo video che vede protagonisti, come sempre, Ciro Priello e Fabio Balsamo, stavolta affiancati dalla collega Claudia Napolitano. Ma attenzione, perché nella clip (un vero e proprio corto che dura oltre 6 minuti) c’è anche una guest star: Fortunato Cerlino, sì, proprio lui, Don Pietro Savastano ( LE SUE SCENE PIÙ IMPORTANTI NELLA SERIE ).

Cosa si vede nel video

La scena si apre con un grande classico: Ciro è invitato da Claudia a cena a casa sua per conoscere i genitori. Carlo (Fortunato Cerlino) è il papà di Claudia, un uomo dall’aspetto burbero, come ogni buon suocero che si rispetti, perlomeno al primo incontro. A un certo punto, grazie a Claudia, si scopre che Ciro e Carlo hanno qualcosa in comune: sanno fare bene le imitazioni. Imitazioni di Gomorra, si intende, così comincia la gara. Carlo si disimpegna in alcune battute di Don Pietro recitate in maniera impeccabile, ma proprio uguale all’originale. Per Claudia, però, il fidanzato è più bravo perché sa fare più cose diverse. Ciro all’inizio è timido, poi lo spirito di competizione prende il sopravvento, le imitazioni e citazioni si susseguono con la rapidità di colpi di mitragliatrice (sì, ci sono pure questi, simulati ma ci sono) e l'attore si cimenta anche in un impressionante medley. Il tutto provoca una escalation destinata a degenerare. Un video che va visto dal primo all’ultimo secondo, per non perdersi un finale capace come sempre di sorprendere e strappare un’ultima risata allo spettatore.