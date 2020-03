di Matteo Rossini

La diffusione del Coronavirus ha causato la cancellazione e il rinvio di tantissimi eventi in tutto il mondo, nel frattempo alcuni volti dello spettacolo stanno realizzando contenuti per cercare di intrattenere il pubblico in un momento molto delicato, vediamo insieme il video condiviso dal gruppo The Jackal, uno dei fenomeni mediatici più ironici e amati degli ultimi anni.

Coronavirus: le star e gli eventi

Pochi giorni fa l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha annunciato la cancellazione della sessantacinquesima edizione della kermesse musicale più famosa al mondo in programma nel mese di maggio a Rotterdam, parallelamente la casa di produzione di “Black Widow” ha comunicato di aver rimandato l’uscita della pellicola con Scarlett Johansson.

Se da un lato manifestazioni, eventi e concerti hanno ovviamente subito modifiche, dall’altro molti volti stanno cercando di tenere compagnia al pubblico. Il primo nome è quello del cantante dei Thirty Seconds To Mars (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi) che ha lanciato l’iniziativa “Jared Leto Cinema Club”, ovvero la visione collettiva di una pellicola da commentare insieme su Twitter, troviamo poi Gal Gadot che ha chiamato a raccolta amici e colleghi per la creazione di un video in cui alcuni dei volti più noti di Hollywood si esibiscono sulle note di “Imagine” e Irama che ha annunciato il singolo “Milano” i cui proventi artistici saranno devoluti dall’ospedale Niguarda.

The Jackal: il video in stile gomorra

Dopo aver visto dieci attività da fare in casa e altrettante canzoni per potersi allenare nella propria abitazione, scopriamo insieme l’ultimo video realizzato dai The Jackal che ha subito conquistato il web.

Infatti, poche ore fa il collettivo ha pubblicato il filmato “Gli effetti di Gomorra sulla gente a casa” che al momento vanta già più di 400.000 visualizzazioni su YouTube. Nel video i protagonisti scherzano sulla serie TV grazie anche a due ospiti d'eccezione, di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!