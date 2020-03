10 canzoni per allenarsi a casa

@Getty Images

Da Agnes Carlsson ad Anastacia passando per Britney Spears e Avicii , scopriamo insieme i dieci brani perfetti per allenarsi in casa! Pronti? Cominciamo il nostro viaggio in musica.

di Matteo Rossini

Un corso di fitness online o una lezione di danza in solitaria? Esercizi sul tappetino o addominali in camera? Qualunque sia la vostra decisione, abbiamo scelto dieci canzoni perfette per accompagnare i vostri esercizi a casa. Scopriamole insieme. Dopo aver visto le dieci attività da fare in casa, dalla lettura di un libro alla preparazione di un dolce passando per un sempreverde puzzle o una serie TV (qui potete trovare le serie da non perdere assolutamente su Sky On Demand), vediamo insieme dieci energici brani pronti a farvi compagnia durante il vostro tempo dedicato all’attività fisica. Curiosi? Allora, iniziamo il nostro viaggio. 1) I Could Be the One - Avicii VS. Nicky Romero Il genio svedese e Nicky Romero uniti per dare vita a un brano energico, motivazionale e idoneo per iniziare gli esercizi.

2) Piece Of Your Heart - MEDUZA

“Piece Of Your heart” è uno dei grandi tormentoni del 2019. Le vibrazioni e il mood del brano non possono non caricarvi.

3) This Is Real - Max Jones feat. Ella Henderson

Il sound di Jax Jones si unisce alla voce di Ella Henderson, una delle artiste inglesi più amate. Il risultato è esplosivo.

4) “Toxic” - Britney Spears

Continuiamo con uno dei brani più famosi della storia e perfetto per accompagnare gli esercizi: “Toxic” della Principessa del Pop.

5) “Limelight” - Agnes Carlsson

Passiamo a “Limelight” di Agnes Carlsson che ha regalato al pubblico una canzone che non potrà non farvi scatenare.

6) “What Doesn't Kill You (Stronger)” - Kelly Clarkson

Proseguiamo con “What Doesn't Kill You (Stronger)” di Kelly Clarkson, la canzone fu uno dei grandi successi dell’artista.

7) “Part Of Me” - Katy Perry

È il momento di “Part Of Me”, il primo singolo estratto dal disco “Teenage Dream: The Complete Confection” di Katy Perry.

8) "Dirrty" - Christina Aguilera

Xtina in versione boxer. La voce di “Love Your Body” è pronta per regalarvi il giusto mood.

9) “Boxer” - Anastacia

Tocca ora alla Regina dello Sprock tenerci in movimento con “Boxer”, brano contenuto all’interno dell’ultimo disco “Evolution”.



10) “Spice Up Your Life” - Spice Girls

Concludiamo con un brano per liberarci dalla tensione dando spazio alla positività, ovvero “Spice Up Your Life” delle Spice Girls.