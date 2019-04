Avicii: i 5 video più iconici del genio svedese

@Getty Images

Tim Bergling non ha soltanto riscritto la musica ma ha anche utilizzato le immagini per mandare messaggi, raccontare le mille sfumature dell'amore e il significato della vita.

Quasi un anno senza Avicii, quasi un anno senza la sua musica, quasi un anno senza il sorriso di Tim. Il 20 aprile 2018 il mondo salutava uno degli artisti più geniali e creativi di sempre, se oggi la maggior parte della musica in circolazione è una commistione tra pop ed elettronica, i ringraziamenti vanno a lui. A circa un anno di distanza dalla scomparsa, la famiglia dell’artista ha deciso di distribuire l’album a cui il ragazzo stava lavorando assecondando quelle che secondo loro sarebbero state le sue volontà, inoltre tutti i proventi raccolti dalle vendite saranno devoluti alla Fondazione Tim Bergling per la prevenzione dei disturbi mentali e del suicidio. Così, mercoledì 10 aprile il mondo potrà di nuovo riabbracciare l’artista grazie al brano “Sos” a cui seguirà l’uscita del disco “Tim” il 6 giugno. Nel corso di tutta la sua vita Tim ha utilizzato la musica per inviare messaggi positivi, soprattutto ai giovani, raccontando le mille sfumature della vita, dell’amore e della libertà con i singoli e con i relativi video. “Seek Bromance” È l’ottobre 2010 quando il mondo conosce Avicii. Il ragazzo ha solo 21 anni ma il suo talento è già fuori dal comune, il brano “Seek Bromance” dà un anticipo di quei suoni che sarebbero diventati leggendari. Il brano viene semplicemente rilasciato sotto il nome di “Tim Bergling”, il video musicale è sicuramente uno dei più iconici dell’artista, se non quello che rappresenta maggiormente la sua musica. Il filmato narra l’amicizia di tre ragazzi che partono all’avventura e alla ricerca della felicità, quel moto raccontato dal cantante per tutti gli anni successivi e diventato il suo marchio distintivo.



“The Nights”

La ricerca della felicità e della spensieratezza, il vivere ogni momento della vita al massimo, questo è ciò che Avicii ha voluto raccontare nei suoi brani e il video di "The Nights" ne è l’esempio perfetto in cui il protagonista decide di vivere a pieno ogni attimo della sua esistenza. Iconiche le parole che aprono il filmato: "When I was 16 my father said “you can do anything you want with your life” / You just have to work hard to get it / That’s when I decided, when I die, I will be remember to the life I live / Not the money I made”.



“Addicted To You”

Il video di “Addicted To You” è ispirato alla storia di Bonnie and Clyde. Siamo negli anni ’30 e le due intriganti ragazze protagoniste vivono la vita tra crimini e passione. È il 2013 e Avicii si schiera mediaticamente e orgogliosamente a favore dei diritti civili.

“Wake Me Up”

Due ragazze guardate con sospetto, una città che non vuole integrarle e la scoperta di un posto in cui tutti sono uniti, accettati e uguali: un concerto di Avicii. Il video ha ottenuto oltre 1.800.000.000 di visualizzazioni su YouTube diventando uno dei filmati più visti di sempre sulla piattaforma.

“Hey Brother”

Il video racconta il legame di due fratelli che hanno perso il padre nella guerra del Vietnam, ma il finale capovolge la storia. Nel filmato è presente anche Avicii.