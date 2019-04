Avicii: il 10 aprile esce il singolo "Sos", il 6 giugno l'album "Tim"

È il 20 aprile 2018 quando la notizia che non avremmo mai voluto leggere si diffonde ovunque: Avicii non c’è più. L’anima del giovane ragazzo svedese era troppo fragile e non è riuscita a reggere il peso del mondo, a soli 28 anni l’artista decide di mettere un punto alla vita.

Il mondo dello show-biz internazionale è sconvolto, la sua terra natale è incredula, parole di cordoglio e commozione arrivano da ogni parte del mondo. Avicii non era soltanto uno dei più grandi geni musicali mai esistiti e che probabilmente mai esisterà, ma era un ragazzo dolce, buono e che aveva fatto della musica, la sua più grande passione, una missione: diffondere messaggi positivi in tutto il globo.

Avicii: la Svezia sotto shock

La Svezia rimane pietrificata davanti a tale notizia. Nei giorni successivi un video fa il giro del mondo, si tratta del filmato che riprende il momento in cui la città di Stoccolma tributa un omaggio al ragazzo, migliaia di persone si radunano nella piazza in cui è situata la Kulturhuset in onore dell’artista. Un messaggio al microfono ricorda la sua grandezza e le note di “Levels” accompagnano le lacrime dei presenti. La nazione rende omaggio all’artista proprio come lui avrebbe voluto, ovvero con grande rispetto e con la sua musica, quella linfa vitale che ha accompagnato milioni di persone.

Nei giorni successivi gli artisti di tutto il mondo non possono far altro che ricordarlo in occasione di cerimonie musicali, eventi e concerti, tra i vari troviamo anche Rita Ora, l’ultima cantante ad aver collaborato con Avicii grazie a “Lonely Together”, l’artista si esibisce in lacrime sulle note del loro brano un mese dopo la scomparsa.

Avicii: la famiglia onora la sua musica

Subito dopo la scomparsa di Avicii, alcuni rumor sostengono che il genio svedesse stesse lavorando a un nuovo album, ora arriva la conferma: il 6 aprile uscirà il singolo “Sos” e il 10 giugno sarà la volta dell’album “Tim”, semplicemente intitolato come il suo vero nome, Tim Bergling, quello utilizzato per lanciare il primo singolo “Seek Bromance”, come a sottolineare che dietro al successo e alla popolarità di Avicii, ci fosse soltanto e semplicemente Tim.

Una nota del team di Avicii spiega i motivi che hanno portato a questa decisione e che i proventi raccolti dalle vendite saranno devoluti alla fondazione Tim Bergling per la prevenzione dei disturbi mentali e del suicidio:

“Alla data della sua morte, il 20 aprile 2018, il nuovo album di Tim era quasi concluso. C’erano canzoni quasi finite, con note, email e messaggi sulla sua musica.

Gli autori che stavano collaborando con Tim hanno continuato il lavoro iniziato nella maniera più aderente possibile alla visione del nuovo album.

Alla morte di Tim, la famiglia ha deciso di condividere la sua musica con i fan di tutto il mondo.

Il singolo “SOS” uscirà il 10 aprile, mentre l’album “TIM” il prossimo 6 giugno.

I ricavi provenienti dalla vendita dell’album andranno alla fondazione nonprofit Tim Bergling per la prevenzione dei disturbi mentali e del suicidio”.

Inoltre è stato pubblicato su YouTube il video della realizzazione dell’album, nel giro di pochi minuti il filmato ha ottenuto oltre 65.000 visualizzazioni e più di 3.000 commenti, simbolo del bene lasciato dall’artista sul nostro pianeta.