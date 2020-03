di Matteo Rossini

Da “Toxic” a “Gimme More” passando per “Circus” e “Stronger”, la carriera di Britney Spears è sempre stata sotto l’occhio dei media; poche ore fa la Principessa del Pop ha scritto un lungo messaggio agli hater che hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram nei giorni scorsi, vediamolo insieme.

Britney Spears: la vita al centro dei media

Britney Spears è una delle artiste più iconiche, popolari e amate nella storia della musica. In oltre due decenni la voce di “Piece of Me” ha regalato al pubblico brani in grado di riscrivere il pop vendendo milioni di copie e scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta. Se la discografia della cantante ha sempre tenuto banco sui principali media, la sua vita privata non è mai stata da meno, basti infatti pensare al 2007 quando la popstar conquistò le copertine dei magazine con Lindsay Lohan e Paris Hilton.

Britney Spears: “Leggere tutti quei commenti cattivi mi ha fatto davvero male”

Poche ore fa Britney Spears ha scritto un lungo messaggio agli hater che nelle scorse settimane hanno commentato negativamente la sua scelta di condividere post simili, questo l’inizio del messaggio: “Online ho letto molti commenti di persone che hanno criticato i miei post dicendo che pubblico sempre le stesse 15 foto con lo stesso sfondo rosso e lo stesso vestito bianco. Per quanto mi riguarda sono molto contenta dei miei post e sono felice di poterli condividere con tutti voi!!! Non ho mai avuto un vestito bianco così e semplicemente lo sfondo mi piace!!".

Poi la popstar ha continuato: "Leggere tutti quei commenti cattivi mi ha fatto davvero male e ho deciso di dirvelo perché non dovreste dire tutte quelle cose cattive a una persona che nemmeno conoscete, questo vale per tutte le persone che vengono bullizzate. Il difficile periodo che stiamo vivendo dovrebbe insegnarci a essere più gentili gli uni con gli altri".

Infine Britney Spears (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “...Baby One More Time”) ha concluso: “Ho visto che alcune persone sono rimaste ferite dai post con i cavalli che ho pubblicato ieri, mi dispiace davvero tanto se ho offeso qualcuno. Credo sia importante vedere cose in grado di dare felicità durante questo periodo spiacevole portando un po’ di luce in grado di aiutare le persone. Vi amo tutti, abbiate cura di voi e siate gentili”.