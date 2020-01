@Getty Images

Da Anastacia a Britney Spears passando per gli Aqua e Christina Aguilera , scopriamo insieme i dieci brani che quest'anno spengono venti candeline .

di Matteo Rossini

Siete pronti per un viaggio nel tempo? Armatevi di fazzoletti, cuffiette e tanti ricordi. Quest’anno numerose canzoni che hanno segnato la storia della musica festeggiano due decenni di vita, scopriamole insieme. Il nuovo millennio è appena iniziato, la musica pop è in cima alle classifiche di tutto il mondo e alcuni artisti debuttanti non sanno ancora che a breve diventeranno tra le popstar più influenti di sempre, tra loro Anastacia, Britney Spears, Christina Aguilera e Jennifer Lopez. Anastacia - “I’m Outta Love” Un’artista che non ha bisogno di presentazioni, un timbro riconoscibile in ogni angolo del mondo, Anastacia ha riscritto la storia della musica grazie al suo stile ‘sprock’ in cui pop, soul e rock si incontrano per dare vita a brani energetici e iconici. Come dimenticare l’esplosiva “I’m Outta Love”?

Britney Spears - “Stronger”

Passiamo ora a una giovanissima Britney Spears che ha appena pubblicato il suo secondo album “Oops!... I Did It Again”, divenuto uno dei dischi più iconici di sempre, al suo interno troviamo ovviamente “Stronger”.

Spice Girls - “Holler”

È il momento delle Spice Girls che hanno appena salutato Geri Halliwell. “Holler” è il primo singolo della formazione che vede presenti Emma Bunton, Mel C, Mel B e Victoria.

Christina Aguilera - “Come On Over Baby (All I Want Is You)”

Se l’anno 2000 coincide con i primi passi di Britney Spears, lo stesso destino tocca a Christina Aguilera che si è appena imposta nelle classifiche mondiali.

Aqua - “Cartoon Heroes”

Gli Aqua hanno rappresentato uno dei nomi più iconici del periodo che va dalla fine degli anni ’90 ai primi anni del nuovo millennio. “Cartoon Heroes” è il primo brano estratto dal secondo album “Aquarius”.

Modjo - “Lady (Hear Me Tonight)”

Continuiamo il nostro viaggio con il duo Modjo che regala al mondo “Lady (Hear Me Tonight)”, una delle canzoni più belle nella storia della musica.

Jennifer Lopez - “Love Don't Cost a Thing”

Passiamo a Jennifer Lopez (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) che fa ballare tutti con “Love Don't Cost a Thing”.

Spiller - “Groovejet (If This Ain't Love)”

È la volta del gruppo Spiller che lancia “Groovejet (If This Ain't Love)” con la voce di Sophie Ellis Bextor che da lì a breve sarebbe divenuta una delle più amate cantanti britanniche.

Daft Punk - “One More Time”

Continuiamo con i Daft Punk che nel 2000 lanciano il loro singolo più iconico, ovvero “One More Time”.

Backstreet Boys - “Shape Of My Heart”

Concludiamo questo viaggio con i Backstreet Boys che nel primo anno del terzo millennio pubblicano “Shape Of My Heart”.