Gli Aqua annunciano il ritorno, grande entusiasmo sui social

di Matteo Rossini

Sembrava soltanto un sogno, invece alcune volte la realtà supera la fantasia. Dopo il ritorno delle Spice Girls (qui potete trovare tutte le foto più belle di Emma Bunton) con un tour in grado di far viaggiare migliaia di persone da ogni angolo del pianeta e la reunion delle Pussycat Dolls, ora un’altro gruppo simbolo della musica pop è pronto per il grande comeback, stiamo parlando della band danese più famosa di sempre, ovviamente gli Aqua.

Aqua: l'annuncio del grande ritorno

Un semplice post sul loro profilo Instagram, poche parole senza alcuna conferma ufficiale, tanto è bastato ai tre componenti del gruppo per scatenare un vero e proprio delirio sui social. Gli Aqua sono pronti per il grande ritorno e stando alla foto condivisa, i membri del gruppo sembrerebbero aver trovato anche l’elisir di eterna giovinezza.

Gli Aqua sono una delle colonne portanti della musica pop, non servono introduzioni per raccontare uno dei fenomeni mediatici più popolari degli ultimi decenni, basti pensare che il loro breve annuncio ha subito fatto il giro del mondo finendo sui principali media internazionali.

Aqua: la storia

La storia della band inizia nel 1996 con il singolo “Roses Are Red” ma la grande esplosione mediatica arriva l’anno successivo con “Barbie Girl”, i brani seguenti non fanno altro che rendere il gruppo una delle realtà musicali di maggior successo al mondo portando alla creazione del termine “bubble pop” per indicare il loro genere. Il disco di debutto vende oltre quattordici milioni di copie.

Nel 2000 il gruppo lancia il secondo disco “Aquarius” che conferma il loro successo ma poco dopo arriva lo scioglimento. Nel 2008 Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Noreen decidono di riunirsi per lanciare l’album “Megalomania”, certificato disco d’oro in Danimarca.

Nel 2012 Claus Noreen lascia definitivamente il gruppo, mentre gli altri componenti iniziano un tour in giro per il mondo, ora, a undici anni di distanza dall’ultimo disco, la band è pronta per conquistare nuovamente le classifiche di tutto il mondo, cosa starà bollendo in pentola? Non resta che attendere ancora un po’ per scoprire tutti i dettagli.