Il grande ritorno è sempre più vicino. Poche ore fa Lindsay Lohan ha svelato la cover del nuovo album anticipato dal singolo “Xanax” che ha già ottenuto numerosi responsi positivi da parte dei fan, in attesa da anni del suo comeback discografico

Lindsay Lohan: tutto pronto per il ritorno

Lindsay Lohan, classe 1986, è tra le celebrity più popolari, seguite e influenti del mondo incantato di Hollywood. La carriera dell’attrice (qui le foto dei costumi di Halloween più incredibili delle star) inizia in giovanissima età diventando subito una delle artiste più richieste dall’industria della settima arte. Nel corso degli anni la protagonista di “Genitori in trappola” aumenta sempre di più la sua popolarità recitando all’interno di pellicole divenute iconiche, tra queste “Mean Girls”.

Parallelamente Lindsay Lohan debutta come cantante vendendo centinaia di migliaia di album, ad esempio il suo disco d’esordio “Speak” venne certificato con il disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre 100.000 copie. Dopo una pausa di oltre dieci anni dalla musica, ora la cantante è pronta per il grande ritorno.

Lindsay Lohan: “Los Angeles mi stava paralizzando”

Poche ore fa Lindsay Lohan ha svelato la copertina del nuovo album tramite un post sul suo profilo Instagram che vanta oltre otto milioni di follower. La foto ha subito fatto il giro del web ottenendo centinaia di commenti e più di 16.000 like.

La cantante ha scritto un lungo post al pubblico iniziando con il parlare della nascita del singolo: “Ho scritto la canzone 'Xanax' insieme a Cyber Alma perché Los Angeles mi stava paralizzando e mi sentivo insulsa. Lei era mia amica e ha compreso i pensieri del passato di essere intrappolata in una situazione nella quale non avrei mai voluto essere”.

Lindsay Lohan: “Tutti noi abbiamo colpe”

In seguito Lindsay Lohan ha parlato dell’importanza della famiglia e degli affetti più cari: “Che dire, io sono cresciuta a Cold Spring Harbor e poi ho fatto avanti e indietro a New York, mia madre, una donna forte e una bellissima persona, viene invece dal Bronx. Tutti noi abbiamo colpe e promesse non mantenute da altre persone. I miei genitori sono andati incontro ad alti e bassi, ma, alla fine della giornata, il karma indirizzerà il tuo futuro. Non mi interessa cosa possano pesare gli altri. È stato il mio lavoro essere lì ed essere forte con la mia famiglia. Magari mi sono sentita frustrata, magari ho disilluso le vostre attese, ma quello che so è che sto facendo le cose correttamente e nel migliore dei modi. Ho un cuore fortunato come la mia famiglia. Alcune volte sono troppo intelligente per il mio bene, un robot in realtà: dite quello che volete su di me e i miei affetti. Sbaglierete sempre. Prendere o lasciare. Noi non andremo da nessuna parte. Chi va piano va sano e va lontano”.

Lindsay Lohan: “Questa sarà la cover del mio album”

Infine Lindsay Lohan (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha parlato della cover dell’album mandando un messaggio positivo ai suoi fan: “Amate tutti, vivete con rispetto, gratitudine e comprensione, vivrete una vita fatta soltanto di verità. Non lasciate che nessuno vi butti giù. Questa sarà la cover del mio album con mia sorella Aliana. Lei è la luce della mia vita, proprio come i miei fratelli. Mi reputo così fortunata da potermi sentire sicura abbastanza di fidarmi ciecamente di queste persone che mi amano permettendomi così di poter brillare”.