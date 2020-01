Da Madonna ad Anastacia passando per Britney Spears e Spice Girls , scopriamo insieme le cinque esibizioni pop più iconiche di sempre degli ospiti internazionali del Festival di Sanremo .



di Matteo Rossini

Partiamo dicendo subito che fare una lista delle esibizioni più belle e iconiche del Festival di Sanremo non è affatto facile, infatti nel corso degli anni il palco del Teatro Ariston ha ospitato quasi tutti i nomi più grandi della musica internazionale che non possono quindi essere messi in competizione tra loro, troviamo Queen, Madonna, Placebo, Spice Girls, Oasis, Anastacia, U2, Eminem, Ray Charles, Take That, Elton John, David Bowie, R.E.M., Dire Straits, Depeche Mode, Kylie Minogue e tanti altri ancora. Per questo motivo abbiamo scelto le cinque esibizioni più iconiche nel mondo del pop, le performance che ricordiamo ancora nonostante siano passati molti ann9. Viviamo questo viaggio tra girl power, coreografie e artiste che ancora oggi dominano la scena discografica mondiale. Madonna - “Frozen” (1997) Partiamo dal 1997 quando la Regina del Pop sale sul palco della kermesse canora più popolare del Bel paese per regalare al pubblico italiano un’esibizione sulle note di “Frozen”, uno dei singoli più amati dai suoi fan. Madonna incanta ovviamente i presenti e i telespettatori a casa che non possono far altro che ammirare la sua grandezza.

Spice Girls - “Say You'll Be There” (1997)

Il secondo nome è quello delle Spice Girls, infatti sempre nel 1997 Emma, Geri, Mel B, Mel C e Victoria calcano la scena portando una ventata di girl power nella città ligure. La girl band più famosa della storia si esibisce con “Say You’ll Be There”, dopo decenni le cinque ragazze sono ancora tra le artiste più iconiche che siano mai esistite.

Britney Spears - “I’m Not A Girl, Not Yet A Woman” (2002)

Continuiamo il nostro viaggio con la Principessa del Pop. Siamo nel 2002 quando la voce di “Gimme More” (qui potete trovare tutte le foto più belle di Britney Spears) si esibisce live regalando una bellissima performance sulle note di “I’m Not A Girl, Not Yet A Woman”.

Anastacia - “Paid My Dues” (2002)

La cinquantaduesima edizione del Festival di Sanremo (qui la classifica degli artisti che hanno vinto più volte la kermesse) è stata una delle più belle per quanto riguarda il pop internazionale, infatti nello stesso anno si sono alternati sul palco alcuni dei nomi di maggior successo nella storia della musica, tra loro l’inarrivabile Anastacia. La regina dello Sprock si è esibita con l’esplosiva “Paid My Dues”. La cantante è stata ospite per ben tre volte della kermesse, le altre due nel 2001 e nel 2006.

Shakira - “Whenever, Wherever” (2002)

Concludiamo questo viaggio nel segno della musica con Shakira, anche lei ospite nel 2002, in quell’edizione salirono sul palco del Teatro Ariston anche Kylie Minogue, Alicia Keys, Destiny’s Child, Gabrielle, The Corrs e Alanis Morisette. La voce di “She Wolf” si esibì con “Whenerver, Wherever”, primo singolo estratto dall’album “Laundry Service".