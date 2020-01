di Matteo Rossini

Alicia Keys è tornata. Una delle voci più belle della scena discografica mondiale è pronta per conquistare nuovamente le classifiche a livello internazionale. La cantante ha appena distribuito il singolo “Underdog” annunciando l’uscita del nuovo album “Alicia”, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alicia Keys: il successo

Alicia Keys nasce il 25 gennaio 1981 a New York debuttando nel mondo della musica nel 2001 con il singolo “Fallin’”, il resto è storia. La canzone scala le classifiche in ogni del pianeta trasformando la ragazza in uno degli astri in ascesa più popolari e amati dal pubblico e dalla critica che gli conferisce subito ben tre Grammy Awards per “Song of the Year”, “Best R&B Song” e “Best Female R&B Vocal Performance”.

Negli anni successivi l’artista inanella un successo dietro l’altro vendendo milioni di copie con album e singoli che riscrivono la storia della musica, tra i suoi maggiori successi "If I Ain't Got You”, "Try Sleeping with a Broken Heart”, "Doesn't Mean Anything" e l’iconica “No One” che vende più di cinque milioni di copie conquistando la Top10 in tantissime nazioni, tra le quali Stati Uniti d’America, Regno Unito, Svezia, Australia, Italia, Canada, Germania, Norvegia e Belgio.

Alicia Keys: il ritorno

Alicia si prepara per il grande ritorno. Nei mesi precedenti Alicia Augello-Cook, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato alcuni singoli che hanno avuto il compito di fare da apripista al settimo imminente album in studio, ovvero “Show Me Love” con Miguel e “Time Machine", a cui si è aggiunta recentemente anche l’esplosivo “Underdog”.