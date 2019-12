Ahlamalik Williams, ecco chi è il nuovo fidanzato di Madonna

Il magazine The Sun ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe Madonna vicina al ballerino Ahlamalik Williams , è veramente così? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

di Matteo Rossini

Nel corso degli anni Madonna ha attirato l’attenzione dei media sia per la sua carriera discografica sia per la vita sentimentale. La Regina del Pop è tra le artiste di maggior successo di sempre nella storia del mondo dello spettacolo, non c’è quindi da stupirsi che ogni sua mossa venga seguita e scrutata con massima attenzione a livello internazionale.

Poche ore fa il magazine The Sun ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la cantante di “God Control” avrebbe trovato un nuovo amore, un ballerino ventiseienne già da alcuni anni al suo fianco. Vediamo tutti i dettagli.

Ahlamalik Williams: chi è

Il tabloid inglese ha pubblicato alcune foto scattate nei giorni scorsi a Miami dove l’artista (qui potete trovare tutte le foto più belle di Madonna) si sarebbe concessa qualche momento di relax insieme al ragazzo e a sua figlia Lourdes. Le foto ritraggono la coppia molto vicina, nonostante non sia possibile vedere un bacio.

Ahlamalik Williams non è una new entry nella vita della cantate, infatti il ragazzo fa parte del corpo di ballo dell’artista già da circa quattro anni, come testimoniato anche dai video pubblicati sul suo profilo Instagram che conta più di 80.000 follower.