Madonna, cellulari e dispositivi elettronici vietati ai suoi concerti

Madonna è pronta a scrivere una nuova pagina della storia della musica. La Regina del Pop sta per alzare il sipario sull’atteso “Madame X Tour”, la serie di concerti che la vedrà protagonista in varie città: da New York a Lisbona passando per Londra e Parigi. Nelle ultime ore una notizia riguardante la tournée sta facendo il giro del mondo, si tratta del divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante i suoi concerti.

Madonna: nessun cellulare ai suoi concerti

In alcune interviste la cantante ha parlato di come l’uso di smartphone abbia drasticamente cambiato la società e i rapporti relazionali, forse proprio sulla base di questo la decisione di vietarne l’utilizzo.

Poche ore fa gli acquirenti dei biglietti dei suoi concerti hanno ricevuto una mail con le indicazioni per l’ingresso negli edifici, ma ciò che ha attirato l’attenzione è stato il messaggio riguardante il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici.

Madonna: i dispositivi verranno chiusi in apposite custodie

Il messaggio rivoltoli ai possessori si apre così: “Questo evento sarà un’esperienza phone-free. L’utilizzo di cellulari, smart watch, dispositivi elettronici, telecamere o device per registrare non saranno permessi all’interno della struttura. Prendete gentilmente nota del vostro posto prima di entrare nella location - vi sarà impossibile accedere ai mobile ticket dopo la scannerizzazione”.

Il messaggio continua: “Dopo la scannerizzazione del biglietto, tutti i cellulari e gli smart watch saranno messi all’interno di custodie Yondr e saranno aperte soltanto alla fine dell’evento. Gli ospiti terranno con se i loro dispositivi per tutto il tempo e potranno utilizzarli, durante il concerto, nell’area apposita.”

Madonna (qui potete trovare tutte le foto più belle della Regina del Pop) ha quindi deciso di far vivere un’esperienza maggiormente immersiva in cui il pubblico non sarà distratto da telefoni e dispositivi così da godersi a pieno lo spettacolo.