Madonna: i suoi videoclip più iconici

Madonna @Getty Images

Da Like a Virgin a Medellin , Madonna ha conquistato tutto il mondo con video musicali che sono passati alla storia per via delle sue performance provocatorie e fuori dal comune. Vi proponiamo i cinque videoclip più belli.

Una carriera lunga ormai trent’anni, all'insegna della spregiudicatezza e voglia di rinnovarsi andando oltre gli schemi. Madonna è la diva per antonomasia icona mondiale del pop. Louise Veronica Ciccone è la donna più ricca del mondo della musica ed è l'artista femminile più venduta di tutti i tempi con oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo Madame X Tour è appena iniziato e proseguirà toccando diverse località degli Stati Uniti, per poi approdare in Europa nel 2020. La sua carriera musicale è stata in continua crescita. Dal suo primo album Madonna, da cui sono usciti i successi Lucky Star e Borderline, all’ultimo disco Madame X uscito il 14 giugno Miss Ciccone non ha mai deluso le aspettative del suo pubblico. Scopriamo insieme i cinque video più iconici di Madonna. Like a Virgin (1984) Il videoclip è stato girato a Venezia e in parte a New York e ha raggiunto 65.011.778 di visualizzazioni. Like a Virgin è stata composta da Billy Steinberg e Tom Kelly ed è considerata la canzone simbolo di Madonna.

Material Girl (1984)

E’ la canzone che insieme a Like a Virgin ha reso Madonna un'icona. Il videoclip è un'imitazione dell'esibizione di Marilyn Monroe mentre canta Diamonds Are a Girl's Best Friend nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Material Girl ha numerose cover da diversi artisti, tra cui Britney Spears, Chipettes, Hilary Duff e Haylie Duff.

Live to Tell (1986)

E’ il primo singolo estratto dal suo terzo album in studio, True Blue. Live to Tell è stata la canzone usata per i titoli di coda del film A distanza ravvicinata, con Sean Penn e Christopher Walken. Nel videoclip Madonna si mostra quasi acqua e sapone, con i capelli biondi platino ispirandosi alla diva del cinema Marilyn Monroe.

La Isla Bonita (1986)

Nel videoclip Madonna rappresenta due personaggi diversi: una ragazza devota e una latinoamericana vestita da flamenco. La Isla Bonita è stato un grandioso successo nelle classifiche mondiali e sia Ricky Martin sia Naya Rivera hanno registrato una cover del brano.





Frozen (1998)

Tratta dal suo settimo album Ray of Light, Frozen è stata inclusa in tre dei suoi tour mondiali. Scritta da Madonna e Patrick Leonard, è stata prodotta in collaborazione con William Orbit. Nel 1998 il video musicale ha vinto il premio nella categoria Migliori Effetti Speciali, agli MTV Video Music Awards.