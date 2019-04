Madonna, canzoni e collaborazioni del nuovo album "Madame X"

Appuntamento il 14 giugno con “Madame X”, l’album di Madonna che tiene col fiato sospeso l’universo discografico. Quattordicesima release di Ms Ciccone, si qualifica come prosieguo di “Rebel Heart”, disco pubblicato nel 2015 dopo il quale Madonna ci aveva lasciati tutti in trepidante attesa di qualcosa di nuovo.

Madame X

“Madame X” non è solo il nome del nuovo disco, ma anche un nuovo personaggio in cui Madonna ha deciso di calarsi per entrare nello spirito di un agente segreto che «viaggia per il mondo, cambiando identità, combattendo per la libertà e portando la luce nei luoghi oscuri», citando testualmente la star. L’album conterrà 15 tracce dove la Regina del Pop canterà non solo in inglese, ma anche in spagnolo e portoghese, in omaggio alla sua nuova residenza.

In un secondo teaser rilasciato per il disco, Madonna ha elaborato ancora più chiaramente il concept dietro all’album, rivelando dettagli preziosi su “Madame X”. Questo, infatti, risulta essere il nome datole dalla leggendaria Martha Graham quando Madonna, all’età di 19 anni, si era recata alla sua scuola d’arte per imparare a danzare. Anche in un luogo di apprendimento come quello, infatti, Ms Ciccone aveva dimostrato una solida tendenza a giocare secondo le sue regole, lasciando di stucco perfino la Graham. «Ti darò un nuovo soprannome: Madame X. Ogni giorno, vieni a scuola e non ti riconosco. Ogni giorno cambi la tua identità. Per me sei un mistero». La risposta di Madonna è stata semplice e tagliente: «Molto bene, grazie». Il disco sarà pubblicato per l’etichetta Interscope e prodotto da Madonna, Mirwais, Mike Dean e Diplo.

La tracklist del nuovo disco di Madonna

All’interno della tracklist del nuovo album di Madonna saranno presenti alcune importanti collaborazioni con nomi di rilievo nella musica moderna, tra cui il rapper Quavo dei Migos con cui aveva già collaborato al singolo “Champagne Rosé” per il disco “Quavo Huncho”, Swae Lee dei Rae Sremmund, la cantante brasiliana Anitta e, naturalmente, Maluma, popstar colombiana con la quale Madonna ha lanciato il singolo di debutto “Medellin”. Il video del singolo debutterà il 24 aprile 2019 alle 22 in simulcast su MTV, canale Sky 130 e su MTV Music, canale Sky 704. Nel corso dell’evento, Madonna sarà accompagnata dal DJ Trevor Nelson e risponderà alle domande del pubblico delle piazze di San Paolo, New York e Milano in un contesto “senza filtri”, mentre l’icona reggaeton Maluma presenzierà all’evento in diretta da Miami.

Ecco la tracklist di quella che sarà la standard edition di “Madame X”:

Medellin (con Maluma) Dark Ballet God Control Future (con Quavo) Batuka Killers who are Partying Crave (con Swae Lee) Crazy Come Alive Faz Gostoso (con Anitta) Bitch I’m Loca (con Maluma) I Don’t Search I Find I Rise

All’interno della deluxe edition saranno presenti anche i brani “Extreme Occident” e “Looking for Mercy”.