Madonna, il nuovo singolo è "Medellin": il video il 24 aprile

S’intitola “Medellín” il nuovo singolo di Madonna, un concentrato di Colombia che nasce dall’amicizia tra la leggenda del pop e l’astro nascente del Sudamerica, Maluma. Il brano anticipa l’uscita di “Madame X”, il nuovo album di Madonna in arrivo prossimamente e andrà in onda in diretta mercoledì 24 aprile alle 22 in simulcast su MTV, canale Sky 130, e su MTV Music, canale Sky 704.

“Medellín”

Il nuovo singolo di Madonna con Maluma, “Medellín”, avrà presto anche un videoclip dedicato. L’appuntamento più glamour dell’anno pop è previsto per il 24 aprile 2019 e anticipa un anno decisamente importante per la musica della star. ”Medellín” è arrivato il 17 aprile dopo una lunga attesa da parte dei fan e anticipa l’uscita del nuovo album di Madonna, “Madame X”, atteso ormai dall’estate del 2018. L’annuncio di questa grande collaborazione era arrivata dai social della cantante, media di cui Madonna va pazza. E anche Maluma ha sfruttato il potere di Instagram per divulgare una notizia per cui non celava l’eccitazione: «Sembra ancora incredibile, e quasi non ci credo nemmeno io, ma è tutto vero! Il 17 aprile rilasceremo la nostra canzone intitolata “Medellín”». Il titolo si rifà naturalmente alla celebre città della Colombia che, tra le altre cose, è conosciuta in tutto il mondo per aver dato i natali a Pablo Escobar, signore della cocaina sudamericano.

Dopo un’amicizia nata agli MTV Video Music Awards 2018, tra Madonna e Maluma si è creata un’alchimia che solo nel 2019 è arrivata a trasformarsi in musica. Ai tempi dell’incontro, il cantante colombiano «Madonna mi ha dato la sua benedizione e mi ha detto che sono pronto per il salto di qualità. Te amo Reina. Sei una grande ispirazione» aveva scritto. Per mantenere vivo l’interesse sulla collaborazione, è stata Madonna diverso tempo dopo a prendere parola sui social, pubblicando una foto di loro due in studio di registrazione: «Stiamo cucinando un po’ di Fuego qui».

Il nuovo singolo dal vivo su Sky canale 130 o 704

Madonna presenterà il nuovo singolo in prima visione assoluta durante un esclusivo evento organizzato da MTV e trasmesso in contemporanea mondiale: MTV Presents Madonna Live & Exclusive: ‘Medellín’ Video World Premiere. In Italia, l’evento andrà in onda mercoledì 24 aprile alle ore 22 in simulcast su MTV, canale Sky 130, e su MTV Music, canale Sky 704. Nel corso dell’evento, Madonna sarà accompagnata dal DJ Trevor Nelson per una chiacchierata senza filtri sulle influenze che caratterizzeranno il nuovo album della star, “Madame X”. Maluma interverrà invece in streaming diretto da Miami. Madonna sarà inoltre disponibile per rispondere alle domande dei fan presenti a New York, Milano e San Paolo: chi desidera fare parte del pubblico dell’evento può ricevere tutte le informazioni necessarie visitando il sito ufficiale della star.

Il testo completo di “Medellín”

One, two, one, two

One, two, cha-cha-cha

One, two, two, one

Two, one, cha, cha-cha-cha

I took a pill and had a dream (Yo también)

I went back to my seventeen year

Allowed myself to be naive (Dime)

To be someone I’ve never been (Me encanta)

I took a sip and had a dream

And I woke up in Medellín (Te gusta?)

The sun was caressing my skin (Dime)

Another me could now begin

Tranquila, baby, yo te apoyo

No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo

Si quieres ser mi reina pues yo te corono

Y pa’ que te sientes aquí tengo un trono

Te gusta cabalgar, eso está claro

Si sientes que voy rápido le bajo

Discúlpame, yo sé que eres Madonna

Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora

Ven conmigo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I’ll be so good for you

(Ay, ay, ay)

Sipping my pain just like champagne

Found myself dancing in the rain with you

I felt so naked and alive (Show me)

For once I didn’t have to hide myself (Dice)

Oye mamacita, ¿qué te pasa? (Dime)

Mira que ya estamos en mi casa

Si siente’ que hay un viaje ahí en tu mente

Será por el exceso dee aguardiente (Dile)

Pero, mami, tranquila, tú solo cavila

Que estamos en Colombia, aquí hay rumba en cada esquina

Y si tú quieres nos vamos por Detroit (Tú sabe’)

Si sé de dónde vienes pues sé pa’ donde voy

Ven conmigo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I’ll be so good for you (Okay)

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Aye, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

puè mami, puè mami, puè mami nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, aye, aye, aye

We built a cartel just for love

Venus was hovering above us

I took a trip, it set me free (Mi reina)

Forgave myself for being me (Ay, ay, ay)

Ven conmigo, let’s take a trip

Si te llevo pa’ un lugar lejano

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Ay, ay, ay)

Ven conmigo, let’s take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I’ll be so good for you

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Aye, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

puè mami, puè mami, puè mami nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, aye, aye, aye

One, two, two, one

One, two, two, one

One, one, two, two

Cha, cha-cha-cha