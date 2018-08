Chi è Quavo, dai Migos al duetto con Sfera Ebbasta

Quavo fa parte della band Migos, molto conosciuta negli Stati Uniti. In Italia è diventato famoso dopo aver collaborato a “Rockstar”, il nuovo album di Sfera Ebbasta. Nato il 2 aprile 1991, Quavious Keyate Marshall – questo il suo vero nome – ha collaborato anche a quattro singoli come solista, di cui uno con DJ Khaled. I Migos sono nati nel 2009. La loro particolarità? Sono tutti imparentati.

L’infanzia di Quavo

Quavo è cresciuto con la madre, mentre il padre è morto quando aveva solo quattro anni. Ha vissuto nella contea di Gwinnet, dove passava sempre il tempo con gli altri due membri dei Migos, Offset e Takeoff. Quest’ultimo è il nipote di Quavo, mentre Takeoff è lo zio. La passione dell’artista è ovviamente la musica ma, quando era ancora un adolescente, adorava giocare a football nella sua zona. Anche se era molto magro per questo gioco, ha sempre avuto un gran talento, ma questo non bastava per farlo continuare, e ha deciso di lasciare la squadra senza guardarsi indietro prima della laurea.

La formazione dei Migos

È nel 2009 che insieme a Takeoff e Offset, Quavo ha formato i Migos. Il nome originario era Polo Club, che hanno successivamente cambiato perché considerato decisamente troppo generico. Il loro primo mixtape ha visto la luce il 25 agosto 2011 ed è stato chiamato “Juug Season”. Il secondo il primo giugno 2012, e ha avuto il titolo di “No Label”. Ma è stato il singolo che Quavo ha pubblicato in solitaria, “Versace”, a farlo diventare noto al grande pubblico. Non solo perché la canzone piaceva alle masse, ma anche perché è stata remixata dal rapper Drake, arrivando così alla posizione 99 della Billboard Hot 100.

La collaborazione con Travis Scott

“Yung Rich Nation”, uscito nel 2015, è stato il primo album in studio dei Migos. Ma è “Culture” che, nel 2017, è arrivato al primo posto della Billboard 200. Nel frattempo Quavo ha collaborato ai singoli di diversi artisti internazionali, tra cui il rapper e amico Travis Scott. “Huncho Jack, Jack Huncho”, infatti, è un album realizzato da Quavo insieme al fidanzato di Kylie Jenner, rilasciato il 21 settembre 2017. È stato accolto positivamente dalla critica.

La curiosità su “Apeshit”

Una curiosità su Quavo è questa: “Apeshit”, la canzone che Jay-Z e Beyoncé hanno cantato insieme, doveva essere sua. Lo ha rivelato l’artista stesso in un’intervista a Billboard: «Ero in laboratorio con Pharrell. Ho effettivamente realizzato "Apeshit" e "Stir Fry" nello stesso giorno e nella stessa ora. Ho registrato "Stir Fry" prima, poi subito dopo abbiamo tirato su un altro beat e abbiamo fatto "Apeshit". Ho lasciato entrambe le registrazioni e poi Pharrell mi ha inviato "Stir Fry". Gli ho detto che lo avrei usato per l'album. Ho completamente dimenticato "Apeshit", me ne sono completamente dimenticato. Sapevo che avrebbe fatto qualcosa con quella canzone e poi mi ha chiamato un giorno dicendomi: "Non è più disponibile". E non lo era più davvero».