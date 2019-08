Madonna: saltano le prime tre date del Madame X tour

Il ritorno di Madonna sui palchi non poteva che essere accompagnato da polemiche e intoppi: a farne le spese sono i fan di New York della cantante, che non vedranno in anteprima i concerti del Madame X tour.

Madame X tour, concerti rinviati

Il Madame X tour, con cui Madonna porterà in giro per il mondo i brani contenuti nel suo ultimo album, “Madame X”, sarebbe dovuto iniziare giovedì 12 settembre da New York. Tre le date previste nella Grande Mela per l’inizio del tour, alla BAM Howard Gilman Opera House il 12, 14 e 15 settembre. Purtroppo, gli organizzatori di Live Nation hanno dovuto annunciare che, per problemi organizzativi, le date del 12 e del 14 settembre sono state riprogrammate e rimandate rispettivamente al 10 e 12 ottobre. Nulla da fare, invece, per il concerto del 15 settembre che, al momento, sembra essere stato del tutto cancellato. Attraverso un comunicato stampa ufficiale, lo staff degli organizzatori dei live ha precisato che «Madame X è una perfezionista e vuole offrirvi l'esperienza musicale più unica e magica possibile. Ha sottovalutato il tempo necessario per portarvi questo tipo di spettacolo così intimo, ma desidera essere perfetta! Vi ringraziamo per la vostra comprensione». Per coloro che avevano già acquistato i biglietti, sarà possibile assistere a uno dei concerti delle nuove date o richiedere il rimborso totale attraverso i canali ufficiali.

Madame X tour, le date

Il nuovo tour di Madonna, legato all’uscita dell’ultimo album, “Madame X”, è stato definito dalla stessa artista come una serie di performance «uniche e intime». Madonna ha scelto infatti di presentare le sue nuove canzoni e i suoi più grandi successi in alcuni dei più importanti teatri del mondo come il Chicago Theatre, il The Wiltern di Los Angeles, il The Colosseum del Caesar’s Palace di Las Vegas, il Boch Center Wang Theatre di Boston e il Met di Philadelphia. Queste le date aggiornate in base alle ultime modifiche:

17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 settembre, New York @ BAM Howard Gilman Opera House

1, 10, 12 ottobre, New York @ BAM Howard Gilman Opera House

15, 16, 17, 21 ottobre, Chicago @ Chicago Theatre

12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25 novembre, Los Angeles @ The Wiltern

Il Madame X tour non si concluderà con la fine dell’anno ma andrà avanti anche per tutto il 2020, toccando anche le principali città europee come Lisbona, Londra e Parigi. Nulla da fare per i fan italiani, poiché Mrs Ciccone non ha ancora annunciato nessuna data nel nostro Paese. Qualche mese fa si era vociferato di un possibile concerto al Teatro San Carlo di Napoli, dopo il no all’artista del Teatro alla Scala di Milano. Queste le date previste dal Madame X tour in Europa: