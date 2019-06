Madonna in concerto a Napoli nel 2020? L'invito del Teatro San Carlo

Per il momento, il “Madame X Tour” prevede una leg europea senza date in Italia: a Napoli, però, il Teatro San Carlo ha deciso di non demordere

Nel corso della rivelazione delle date europee del tour di Madonna, non abbiamo potuto fare a meno di notare l’assenza dell’Italia. Secondo quanto dichiarato dalla star, però, il nostro Paese faceva inizialmente parte della sua idea di calendario: ecco cosa è accaduto.

Madame X Tour a Napoli?

Per il momento, Madonna non ha confermato date italiane del suo “Madame X” Tour, tournée internazionale per la promozione del nuovo album. Ms. Ciccone ha raccontato questa decisione nel corso di un’intervista legata alle sue ultime apparizioni mediatiche: «Il mio nuovo tour “Madame X” per il momento non toccherà l’Italia. Avrei voluto esibirmi nel 2020 alla Scala di Milano, ma non mi hanno dato l’OK. Non c’è posto lì per gente come me. Peccato…» Se però il Teatro alla Scala di Milano ha detto il suo no, ci sono molte altre location che sarebbero più che entusiaste di ospitare la regina del pop. Uno di questi è il Teatro San Carlo di Napoli: la sovrintendente Giovanna Purchia ha accolto con entusiasmo l’idea, rispondendo prontamente alla popstar. «Sarebbe qualcosa di eccezionale, da studiare in ogni dettaglio nel rispetto della sala che ospiterebbe i concerti. Sono una fan di Madonna, mi affascina come artista e donna, ma mi sta a cuore prima il San Carlo come bene storico, patrimonio comune, di immenso e unico valore. Ne ho la responsabilità. […] Potremmo incastrare gli spettacoli di Madonna nelle caselle rimaste ancora libere nel nostro cartellone o, in alternativa, proporli in estate. Valuterò tutte le opzioni possibili». Messa davanti a questa opzione, Madonna si è limitata a un vago commento: «Il San Carlo? Ne parlerò al mio manager…»

Il quattordicesimo album di inediti di Madonna è uscito il 14 giugno 2019 per la Interscope Records. A distanza di pochissime ore dal lancio, il disco era già in prima posizione su iTunes in oltre 43 Paesi, tra cui l’Italia. Tra i singoli estratti ricordiamo: “Medellìn” feat. Maluma, “Crave” feat. Swae Lee, “Future” feat. Quavo e “Dark Ballet”.

Madame X Tour: le date europee

Il tour “Madame X” presentato da Live Nation e Maverick avrà inizio il 12 settembre 2019 presso il BAM Howard Gilman Opera House di New York e proseguirà per il resto dell’anno fino al 2020. Chi acquista un biglietto per una delle date attualmente disponibili ottiene anche una copia del disco. Di seguito, le tappe europee di Madonna fino a questo momento annunciate: