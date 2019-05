Madonna annuncia il Madame X Tour: tutte le date

La stessa Ms Ciccone l’ha definita una serie di “performance uniche e intime” che avranno luogo, esclusivamente, a nei teatri. Il “Madame X Tour” avrà inizio il 12 settembre 2019 a New York.

Madame X Tour 2019: le date

Il tour “Madame X” di Madonna, presentato con Live Nation e Maverick, avrà inizio il 12 settembre 2019 presso il BAM Howard Gilman Opera House di New York e offrirà agli spettatori una serie di spettacoli disponibili in più serate. Madonna si prefigge di riempire di spettatori adoranti location esclusive come il Chicago Theatre, il The Wiltern di Los Angeles, il The Colosseum del Caesar’s Palace di Las Vegas, il Boch Center Wang Theatre di Boston e il Met di Philadelphia. Dopo la leg del 2019, il tour proseguirà anche nel 2020 con alcune performance a Lisbona, seguite da appuntamenti al Palladium di Londra e al Grand Rex di Parigi.

Le aspettative sono alle stelle, soprattutto perché Madonna, attualmente, detiene il record assoluto di una star donna con i concerti più remunerativi di sempre: impossibile dimenticare i 408 milioni di dollari raccolti con il tour “Sticky & Sweet” del 2009.

Ecco le date del tour di Madonna attualmente diffuse:

12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 settembre, New York @ BAM Howard Gilman Opera House

1 ottobre, New York @ BAM Howard Gilman Opera House

15, 16, 17, 21 ottobre, Chicago @ Chicago Theatre

12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25 novembre, Los Angeles @ The Wiltern

I fan devono preordinare i biglietti scegliendo la location da loro desiderata: entro qualche giorno, riceveranno risposta con il posto selezionato e la data dell’evento. Ogni biglietto acquistato include una copia in CD di “Madame X”.

Madame X

Il nuovo album di Madonna s’intitola “Madame X” e uscirà il 14 giugno 2019 per la Interscope Records. In attesa della pubblicazione, saranno rilasciati 5 singoli estratti dalla tracklist: già pubblicati ricordiamo “Medellin feat. Maluma” e “I Rise”. Programmati di qui a pochi giorni sono “Crave feat. Swae Lee” il 10 maggio, “Future feat. Quavo” il 17 maggio e “Dark Ballet” il 7 giugno. Parlando con i giornalisti, Madonna ha rivelato: «Il mio nuovo album è nato a Lisbona. Qui ho trovato la mia tribù e un mondo magico di musicisti incredibili che hanno rafforzato la mia idea che ci sia una connessione profonda che lega tutta la musica del mondo, come se questa fosse l’anima dell’universo». E poi ancora: «Madame X è un agente segreto che viaggia per il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce nei luoghi bui. È una ballerina, una professoressa, un capo di Stato, una casalinga, una cavallerizza, una prigioniera, una studentessa, una madre, una bambina, una maestra, una suora, una cantante, una santa, una meretrice. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X». Il titolo del disco si ispira a un soprannome che le fu affibbiato all’età di 19 anni dalla maestra di danza Martha Graham: «Ti chiamerò Madame X. Ogni giorno, vieni a scuola e non ti riconosco. Ogni giorno cambi identità. Per me, tu sei un mistero».