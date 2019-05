Madonna: il nuovo singolo è "I rise"

Una track che risolleva l’animo: il nuovo singolo di Madonna s’intitola “I Rise” e si pone l’obiettivo di conquistare gli ascoltatori con un messaggio che diffonde speranza e, soprattutto, la necessità di non arrendersi mai nonostante le difficoltà della vita.

"I Rise", nuovo singolo di Madonna

Secondo estratto dall’album “Madame X” del 2019 di Madonna, “I Rise” segue il brano di successo “Medellin” feat. Maluma e porta con sé una nuova Ms Ciccone, che non ha paura di fare ricorso al suo fidato autotune e alle melodie synth per realizzare un brano sperimentale. Dopo un clamoroso ritorno alle televisioni per i Billboard Awards, dove si è esibita accanto a Maluma in una pioneristica performance in AR (realtà aumentata), Madonna ha confessato di essere pronta per imbarcarsi in un nuovo tour di cui ancora, però, si sa poco.



Il brano “I Rise”, scritto da Evigan, Madonna e Hazzard è stato pubblicato il 3 maggio 2019 e si avvale di un testo evocativo, con all’interno alcune citazioni di Emma Gonzàlez, una delle sopravvissute allo school shooting della Marjory Douglas High School: «There’s nothing you can do to me that hasn’t been done. Not bulletproof, shouldn’t have to run from a gun/River of tears ran dry, let ‘em run/No game that you can play with me, I ain’t one». Madonna ha spiegato di aver scritto la canzone “I Rise” per dare voce a tutti coloro che sono stati messi da parte e non hanno mai avuto l’opportunità di dire la loro. «Questo è il cinquantesimo anniversario di “Pride” e spero che possa incoraggiare le persone ad essere ciò che sono veramente, a dire ciò che pensano e soprattutto ad amarsi per come sono».

Secondo le ultime informazioni, il prossimo singolo in uscita sarà “Crave”, il 10 maggio, in featuring con Swae Lee. Seguirà poi “Future”, con Quavo dei Migos, prevista il 17 maggio. Ultimo singolo prima della release sarà invece “Dark Ballet”, in arrivo il 7 giugno 2019.

Madame X

«Il mio nuovo album è nato a Lisbona. Qui ho trovato la mia tribù e un mondo magico di musicisti incredibili che hanno rafforzato la mia idea che ci sia una connessione profonda che lega tutta la musica del mondo, come se questa fosse l’anima dell’universo», proclama Madonna parlando del suo nuovo disco, “Madame X”, in arrivo il 14 giugno per l’etichetta Interscope Records. Il titolo è dedicato a uno dei suoi alter ego il quale, al suo interno, contiene molte sorprese: «Madame X è un agente segreto che viaggia per il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce nei luoghi bui. È una ballerina, una professoressa, un capo di Stato, una casalinga, una cavallerizza, una prigioniera, una studentessa, una madre, una bambina, una maestra, una suora, una cantante, una santa, una meretrice. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X». Il titolo del disco si ispira a un soprannome che le è stato affibbiato all’età di 19 anni, quando frequentava la scuola di danza di Martha Graham, dalla stessa insegnante: «Ti chiamerò Madame X. Ogni giorno, vieni a scuola e non ti riconosco. Ogni giorno cambi identità. Per me, tu sei un mistero».