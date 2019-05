Madonna, il nuovo singolo con Maluma è "Medellin": il video

Il 24 aprile 2019 è uscito il videoclip di "Medellin", nuovo singolo di Madonna insieme al signore del reggaeton colombiano, Maluma. Sei minuti e mezzo di arte rivelano l’anima del nuovo disco di Madonna, "Madame X", in arrivo in giugno.

Medellin: il video

“Medellín” è il singolo di testa del nuovo album di Madonna, che sarà intitolato “Madame X” e uscirà il 14 giugno. La canzone è stata scritta da Madonna, Maluma, Londono, Mirwais Ahmadzai e Edgar Barrera e prende il nome dalla nota città colombiana dov’è nato Maluma. Il brano è stato presentato in anteprima mondiale sui canali MTV e Sky ed è stato accompagnato da un Q&A dove Madonna ha potuto parlare per la prima volta, senza filtri, della sua nuova release. Il video, presentato in quel frangente, è stato prodotto dalla regista spagnola Diana Kunst e da Mau Morgò, che hanno interpretato alla perfezione la nota poetica che la stessa regina del pop voleva veicolare con questo ritorno alle classifiche. Parlando con un fan, infatti, Madonna ha motivato le scelte stilistiche dietro al videoclip: «Ho scelto questa regista per la sua affinità con la pittura, per la sua capacità di rendere un video pittorico. Era esattamente quello che volevo: renderlo un dipinto». Al momento, il video di “Medellín” ha ottenuto e superato ampiamente i 12 milioni di visualizzazioni su YouTube, e la cifra è destinata ad aumentare vertiginosamente.

Madame X

Il nuovo album di Madonna s’intitolerà “Madame X” ed è previsto in uscita per il 14 giugno 2019 per la Interscope Records. Parlando del concept dietro il disco, Madonna rivela la sua verità: «Madame X è un agente segreto. Viaggia per il mondo, cambia identità, combatte per la libertà e porta la luce nei luoghi bui. È una ballerina, una professoressa. Un capo di stato. Una signora delle pulizie. Una cavallerizza. Una prigioneria. Una studentessa. Una madre. Una figlia. Una maestra. Una suora. Una santa. Una meretrice. Una spia nella casa dell’amore. Sono Madame X». Il titolo si ispira a un episodio della sua giovinezza in cui, una Madonna di 19 anni, si presentava alle lezioni di Martha Graham, lasciandola ogni volta di stucco perché riusciva sempre a cambiare look e giocare secondo regole che nessuno conosceva. “Madame X” arriva a diversi anni di distanza da “Rebel Heart”, ultimo successo discografico della Reina.



Ecco l’elenco completo delle canzoni che appariranno nella tracklist del nuovo album di Madonna, intitolato “Madame X”. Il disco uscirà in 4 versioni diverse: Standard Edition, Deluxe Digital e Vinyl, Deluxe Box Set e Deluxe Box Set con foto.