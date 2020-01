Il rapper statunitense ha lasciato tutti di stucco pubblicando il nuovo album “ Music To Be Muredered By ”. Il disco contiene collaborazioni con alcuni degli artisti più popolari del momento, tra questi Ed Sheeran .

di Matteo Rossini

Eminem ha sorpreso tutti. Il rapper statunitense ha pubblicato inaspettatamente il nuovo album “Music To Be Murdered By” lasciando il pubblico senza parole. L’artista ha lanciato il nuovo disco contenente venti brani e numerose collaborazioni, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Eminem: fuori a sorpresa il nuovo album

Fuori il nuovo disco “Music To Be Murdered By”. L'artista ha pubblicato inaspettatemente il nuovo lavoro senza anticiparne l'uscita. L’album, composto da venti tracce, ha subito riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica che hanno lodato, ancora una volta, il talento smisurato dell’artista.

Il disco contiene numerose collaborazioni, tra queste anche quella con Ed Sheeran per “Those Kinda Nights”; i due artisti avevano già lavorato insieme ne 2017 sulle note di “River”, secondo singolo estratto dall’album “Revival”. Parallelamente la voce di “My Name Is” ha distribuito anche il video ufficiale di “Darkness” su YouTube ottenendo centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Eminem: il grande successo

Marshall Bruce Mathers III, questo il suo nome all'anagrafe, nasce il 17 ottobre 1972 in Missouri. La grande esplosione mediatica arriva alla fine degli anni '90, il resto è storia. Il rapper si impone sulla scena discografica mondiale grazie a talento, originalità, invettiva e arrangiamenti elaborati che lo trasformano in un'icona senza precedenti.

Nel corso degli anni Eminem inanella un successo dietro l'altro vendendo milioni di copie di album e singoli che scalano le classifiche a livello internazionale, tra le sue canzoni più famose troviamo "The Real Slim Shady", "Lose Yourself", "Mockingbird", "Not Afraid", "Rap God"; per quanto riguarda invece le collaborazioni, l'artista ha duettato con alcuni dei nomi più altisonanti della discografia mondiale, tra questi Rihanna, Sia, Akon, Drake, Gwen Stefani e 50 Cent.