50 Cent, nuovo singolo con Eminem ed Ed Sheeran

È ufficiale: 50 cent sta per pubblicare nuova musica in collaborazione con Ed Sheeran ed Eminem. Tutto quello che si sa

A dare la notizia ufficiale è stato proprio 50 Cent su Instagram, ma già da mesi girava voce che il 2018 avrebbe portato una delle collaborazioni più incredibili della storia. 50 Cent, Eminem ed Ed Sheeran hanno lavorato insieme a nuova musica che, presto, sarà disponibile all’ascolto.

50 Cent: un singolo con Eminem + Ed Sheeran

Eminem, 50 Cent e Ed Sheeran insieme per un nuovo singolo: la sola idea fa correre lontani con la fantasia, eppure è tutto vero. Ha dato la grande notizia proprio 50 cent, che ha comunicato ufficialmente ai suoi fan la tanto attesa collaborazione. Sono mesi, infatti, che in rete giravano i rumors su questo strano trio. 50 Cent ha sfruttato il suo Instagram da 21.4 milioni di followers per scrivere: «Ieri sera ho registrato una canzone con Eminem & Ed Sheeran, mi sono divertito e ci siamo riscaldati un po’. #lecheminduroi #bellator». Con gli ultimi due hashtag, 50 Cent ha suscitato non poca confusione tra i fan, che hanno subito pensato potesse trattarsi di un indizio sul titolo del featuring. In realtà, si riferiscono a “Le Chemin du Roi”, il nuovo brand luxury di champagne del rapper e “Bellator”, la collaborazione che ha con una società di MMA (Arti Marziali Miste) americana.

È la prima volta che 50 Cent collabora con Ed Sheeran, sebbene il cantante di “Shape of You” avesse già lavorato insieme ad Eminem per la hit “River” (2017). 50 Cent ed Eminem avevano lavorato a “My Life” (2012). Attualmente, il singolo non ha ancora un titolo e sono davvero poche le informazioni a riguardo, come sempre più sporadiche sono ormai diventate le informazioni disponibili sul nuovo album di 50 Cent. A più riprese, il rapper ha posticipato l’uscita del suo sesto album, “Street King Immortal”, l’attesissimo seguito del disco del 2014, “Animal Ambition”.

Altri indizi sulla collaborazione

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un singolo a tre mani con Eminem, Ed Sheeran e 50 Cent. I primi rumors erano partiti proprio da Marshall Bruce Mathers III, che a luglio del 2018 aveva postato una foto con gli altri due in cui li ringraziava per essersi prestati alla sua collezione di selfie epici e leggendari.

Nel corso di un’intervista con Larry King a proposito di possibili nuove uscite, 50 Cent ha dichiarato: «Ci sono alcune idee a cui sto lavorando. Quando ho lavorato con Eminem a Londra, anche lui mi ha rivelato che aveva alcune idee su cui si poteva lavorare insieme».

50 Cent

Pseudonimo di Curtis James Jackson III, 50 Cent è un rapper, compositore e imprenditore americano nato nel sud della Giamaica. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 30 milioni di dischi e si è guadagnato un Grammy, 13 Billboard Music Award, 5 World Music Award, 3 American Music Award e 4 BET. Ha investito nella diversificazione del suo business, fondando alcune aziende con obiettivi molto distanti dalla musica: tra esse, Effen Vodka, SMS Promotions, SK Energy e G-Unity Foundation Inc.