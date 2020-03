di Matteo Rossini

Vasco Rossi ha deciso di dedicarsi alla lettura, mentre Lady Gaga ha optato per trascorrere del tempo a casa con i suoi amati cani, , ognuno ha scelto di impiegare questo periodo per dedicarsi ad attività in grado di riempire le giornate. Se siete indecisi su cosa fare o non avete abbastanza idee nella testa, non preoccupatevi, ecco una lista che farà al caso vostro.

Abbiamo trovato dieci attività in grado di farvi rilassare, divertire o emozionare, a voi toccherà solo scegliere quale: guardare una serie TV su Sky On Demand, fare un puzzle, ascoltare della musica, disegnare e tante altre cose ancora.

1) Leggere un libro: dai grandi classici ai romanzi più recenti

Come suggerito anche da Vasco Rossi nel suo post su Instagram, la lettura è sempre un’ottima attività per avere un po’ di compagnia.

2) Guardare un film: romantico o thriller?

Quante volte avete voluto guardare un film ma poi non l’avete fatto? Il ricco catalogo di Sky On Demand è pieno di proposte che faranno al caso vostro.

3) Guardare una serie TV

Gomorra, Yellowstone, Big Little Lies, il catalogo di Sky On Demand ha solo l’imbarazzo della scelta (qui potete trovare alcune serie da non perdere).

4) Ascoltare musica: dagli album più famosi alle ultime uscite

Cosa c’è di meglio di mettersi le cuffiette per ascoltare un po’ di musica viaggiando con la mente? "Arrival" degli ABBA o "In The Zone" di Britney Spears?

5) Cimentarsi con la cucina

Mani in pasta! Dolce o salato? Pesce o carne? È il momento di dedicarsi ai fornelli.

6) Fare un puzzle

Dal puzzle di un film Disney alla riproduzione di un celebre dipinto, a voi sta solo scegliere il soggetto che amate di più.

7) Chiamare amici e affetti che non si sentivano da tempo

Sfruttiamo questo momento per parlare con amici, parenti o colleghi che non sentivamo da tanto tempo.

8) Colorare e disegnare

Bastano un foglio e dei colori, il resto starà a voi! Il disegno e la pittura sono ottime attività per rilassarsi un po’.

9) Sistemare gli armadi, i cassetti e tutte le cose per le quali non si ha mai tempo

Avete sempre rimandato la confusione nel vostro armadio? Ora non abbiamo più scuse, apriamo i cassetti e sistemiamo tutto!

10) Dedicarsi alla cura delle piante in casa

Vaso da cambiare e terra da sistemare? Prendiamoci cura degli spazi verdi presenti all’interno delle nostre abitazioni.