Coronavirus, Lady Gaga in quarantena: il post su Instagram

La voce di "Stupid Love" ha pubblicato numerosi post riguardanti il Coronavirus dichiarando di essersi messa in quarantena. Vediamo insieme quanto scritto.

di Matteo Rossini

Negli ultimi giorni Lady Gaga ha pubblicato numerosi post e foto per sottolineare l’importanza nell’adozione di comportamenti idonei per contrastare la diffusione del Coronavirus. La popstar ha annunciato di essersi messa in quarantena, scopriamo insieme quanto dichiarato dalla voce di “Stupid Love”. La diffusione del Coronavirus ha portato all’annullamento e al rinvio di molti eventi, dal tour dell’iconica Cher al Coachella passando per i Premi David di Donatello. Parallelamente, numerosi artisti italiani hanno lanciato iniziative per tenere compagnia al pubblico, tra questi Francesco Renga che nei giorni scorsi ha inaugurato “Aperitivo con gli occhiali”; nel frattempo, il mondo dorato di Hollywood è stato colpito dai primi casi di contagio, come raccontato da Tom Hanks attraverso il suo profilo Instagram. Lady Gaga: “Ho parlato con Dio” In questi giorni Lady Gaga sta cercando di sensibilizzare il più possibile il pubblico in merito all’importanza di comportamenti corretti e alla necessità di farsi forza in un momento di difficoltà, questo il messaggio pubblicato su Twitter: “Ora più che mai è importante essere buoni gli uni con gli altri. Per quelli che sono malati o per quelli che non lo sono ma son preoccupati, stiamo affrontando tutto questo insieme. Ti amo, mondo”.

Lady Gaga: “Il Coronavirus non ha pregiudizi.”

In seguito la popstar ha dichiarato di essersi messa in quarantena: “Allora, ho parlato con alcuni dottori e scienziati. Non è un periodo facile per nessuno, ma la cosa migliore che possiamo fare è metterci in quarantena, non uscire con persone che hanno più di sessantacinque anni e in gruppi numerosi.per non trasmetterglielo qualora lo avessi. Rimango a casa con i miei cani. Ti amo mondo, siamo tutti uniti in questa lotta. Credetemi, ho parlato con Dio e lei mi ha detto che andrà tutto bene”.

Poche ore fa Lady Gaga (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha condiviso un altro scatto in cui ha parlato dell’importanza di prendersi cura a vicenda, questo il suo lungo messaggio: “Solo per ricordarvi che penso molto a cosa significhi sentirsi un essere umano. Credo che sia davvero importante riconoscere che siamo e dobbiamo essere un’unica gentile comunità globale. Non possiamo farcela senza la gentilezza. E il Coronavirus non ha pregiudizi. Il mio pensiero per oggi è accettare che ci saranno volte in cui ci sentiremo senza potere e fuori controllo, ma possiamo riempire quello spazio con la gentilezza e diventare una parte della soluzione a un problema mondiale. Così avremo il controllo. Possiamo guarire imparando a essere dolci e a prenderci cura gli uni degli altri durante questo periodo”.