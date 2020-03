Joe Bastianich , Gordon Ramsay e Aarón Sanchez hanno realizzato un video per incoraggiare gli italiani a tenere duro in questo momento delicato. In poche ore il filmato ha ottenuto più di 700.000 visualizzazioni su Facebook.

di Matteo Rossini

Joe Bastianich, Aarón Sanchez e Gordon Ramsay sono i giudici dell’edizione a stelle e strisce di MasterChef. I tre imperatori della cucina internazionale sono tra le star più amate dal pubblico di tutto il mondo. Il volto di Italia’s Got Talent ha pubblicato un filmato per mandare un forte in bocca al lupo agli italiani, al suo fianco l’icona britannica della ristorazione e lo chef messicano.

Joe Bastianich, Gordon Ramsay e Aarón Sanchez: il messaggio agli italiani

Il filmato si è aperto con le parole di Joe Bastianich: “Ciao ragazzi, a casa in Italia, siamo qui a Los Angeles, sentiamo molto quello che state vivendo e mandiamo i nostri carissimi sentimenti a voi”.

In seguito Gordon Ramsay ha voluto mandare un pensiero positivo e di vicinanza agli italiani: “Penso a tutti voi e che Dio vi benedica. State a casa, mangiate tanta pasta, godetevi un po’ di buon vino, il nostro pensiero è rivolto a voi”.

In conclusione, Aarón Sanchez si è aggiunto ai suoi due colleghi: “Penso a tutti voi, il mio cuore è per tutti gli italiani. Coraggio, Italia!”. Il video ha subito fatto il pieno di consensi contando al momento più di 700.000 visualizzazioni, 49.000 like, 1.600 commenti e 4.900 condivisioni su Facebook.