Tom Hanks, chi è la moglie Rita Wilson

di Matteo Rossini

Tom Hanks ha annunciato la sua positività e quella della moglie Rita Hanks al Coronavirus. Il messaggio scritto sul profilo Instagram dell’attore statunitense ha immediatamente fatto il giro del mondo conquistando i principali media internazionali.

Tom Hanks: “Prendetevi cura di voi stessi”

Tom Hanks è una delle grandi icone del mondo dorato di Hollywood. Poche ore fa l’attore, classe 1956, ha annunciato di esser risultato positivo al Coronavirus (qui i concerti degli artisti italiani su Instagram), queste le sue parole: “Ciao gente. Rita e io siamo qua in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo preso l’influenza, qualche dolore alle ossa. Rita avevano dei brividi, venivano e andavano. Anche un po’ di febbre lieve. Per fare le cose correttamente, come viene richiesto in questo momento a livello mondiale, abbiamo fatto il test per il Coronavirus e siamo risultati positivi".

L’attore ha poi continuato: “Quindi, ora, cosa accadrà? Il personale medico ha dei protocolli che deve seguire alla lettera. Entrambi ci sottoporremo a esami, staremo in osservazione e isolati per tutto il tempo necessario. Avremo pochi contatti. Vi aggiorneremo e informeremo. Prendetevi cura di voi stessi”.