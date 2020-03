di Matteo Rossini

La diffusione del Coronavirus sta mettendo il mondo in ginocchio, tra cui il settore dell’intrattenimento. Dopo la notizia della positività di Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, un nuovo volto di Hollywood è al centro dei media.

Coronavirus: dal rinvio degli eventi ai primi casi nel mondo dello spettacolo

La diffusione del Coronavirus sta portando alla modifica di numerosi eventi di popolarità internazionale: dal rinvio dei Premi David di Donatello e del Coachella alla possibile cancellazione della 65° edizione dell’Eurovision Song Contest.

Questa mattina Tom Hanks (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attore) ha comunicato di esser risultato positivo al test, questo un estratto del suo messaggio scritto sul profilo Instagram: “Ciao gente. Rita e io siamo qua in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo preso l’influenza, qualche dolore alle ossa. Rita avevano dei brividi, venivano e andavano. Anche un po’ di febbre lieve. Per fare le cose correttamente, come viene richiesto in questo momento a livello mondiale, abbiamo fatto il test per il Coronavirus e siamo risultati positivi”.

L’attore americano si è aggiunto a Daniele Rugani, difensore della Juventus, che ha scritto un messaggio tramite social: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.

Poche ore fa il sito Hello Magazine ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la cognata di Sarah Jessica Parker sarebbe risultata positiva al test (qui i concerti organizzati in streaming dagli artisti italiani). Janet Broderick, sorella del marito della protagonista di “Sex & The City”, avrebbe mostrato i primi sintomi in Kentucky e al momento le sue condizioni sarebbero stabili.

La notizia, stando sempre a quanto riportato dal magazine, sarebbe stata lanciata dalla sua chiesa: “Al momento le condizioni di Janet sono stabili, e sta ricevendo le cure per una grave forma di polmonite. La ragazza sta ricevendo le migliori cure mediche disponibili e la prognosi del dottore parla di un recupero completo”.