di Matteo Rossini

Daniele Rugani, classe 1994, è il difensore della Juventus risultato positivo al Coronavirus. Nel giro di poco tempo la notizia ha immediatamente fatto il giro del web finendo ovviamente su tutti i principali media italiani.

Il calciatore, classe 1994, nasce il 29 luglio a Lucca. Fin da piccolo il ragazzo mostra una grande passione per lo sport avvicinandosi in tenera età al campo da calcio, il resto è storia. Infatti, anno dopo anno Daniele Rugani ha allenato sempre di più il suo talento fino a entrar a far parte dell’Empoli in Serie B; la grande affermazione è avvenuta nella stagione calcistica 2015/2016 quando il ragazzo ha iniziato a giocare come difensore per la Juventus.

Daniele Rugani: “Invito tutti a rispettare le regole”

Poche ore fa la notizia della positività del calciatore al Coronavirus ha conquistato i media, queste le parole di Daniele Rugani che ha voluto rassicurare tutti tramite un post sul suo profilo Instagram che conta circa un milione di follower: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.