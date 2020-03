di Matteo Rossini

Dopo Gianna Nannini, Nek e altri cantanti, ora anche Francesco Renga si aggiunge ai numerosi artisti che in questi giorni stanno regalando momenti di svago agli italiani. La diffusione del Coronavirus ha portato alla cancellazione di tutti i concerti in programma, per questo motivo i protagonisti della musica italiana hanno trovato un modo alternativo per tener compagnia ai fan.

Dai concerti di Cher al Coachella: gli eventi rimandati

Poche ore fa l’iconica Cher ha annunciato di aver deciso di annullare tutti gli show previsti nei prossimi giorni, questo un estratto del suo lungo messaggio scritto su Twitter: “Siamo stati tutto il giorno al telefono con l’Arena poiché volevo cancellare il concerto di domani sera. Durante la nostra ultima conversazione hanno deciso di sospendere le partite di basket. In tutte le arene in cui mi sono esibita ho controllato che tutte le misure sanitarie venissero rispettate, ma oggi ho letto le news e sono preoccupata per voi e la vostra salute. La mia coscienza non mi permetterebbe mai di esibirmi. Mi dispiace davvero tanto ma la vostra salute viene sopra ogni cosa. Non ho mai avuto paura, nel nostro staff è vietato baciarci e stringerci le mani e sul palco siamo faccia a faccia, ma oggi devo seguire il mio istinto. I concerti sono un grandissimo divertimento ma niente vale la vostra salute. Vi amo tutti ma questa mattina ho sentito che non sarebbe stata una situazione sicura”.

Parallelamente, le organizzazioni di altri importanti show hanno annunciato la decisione di rimandare gli eventi, tra questi il Coachella e i Premi David di Donatello.

Francesco Renga: al via “Apertivo con gli occhiali”

Nel frattempo, molti artisti stanno realizzando concerti con il pubblico attraverso i loro profili social. Nelle scorse ore Francesco Renga ha comunicato l’iniziativa “Apertivo con gli occhiali” che prenderà il via venerdì 13 marzo alle 18.30.

La voce di “Angelo” ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: “In questi giorni molto difficili, in cui dobbiamo stare a casa, ho pensato che sarebbe bello farci compagnia. Da domani ‘Aperitivo con gli occhiali’. Farò qualche diretta Instagram per fare due chiacchiere con voi e sentirci più vicini anche se lontani”.

In seguito Francesco Renga ha elencato tutti gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni: