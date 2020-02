Super Bowl: le 5 esibizioni più iconiche dell’Halftime Show

Jennifer Lopez e Shakira sono pronte per infiamamre il pubblico dell'Halftime Show del Super Bowl 2020 . In attesa di vedere le loro esibizioni, riscopriamo insieme le performance più iconiche dell'evento.

di Matteo Rossini

Ci siamo, tra poche ore l’Hard Rock Stadium di Miami ospiterà il tanto atteso Super Bowl, l’evento mediatico che ogni anno conquista i media di tutto il mondo catalizzando l’attenzione di decine di milioni di telespettatori; quest’anno Jennifer Lopez e Shakira saranno le protagoniste dell’Halftime Show. Nel corso degli anni alcune delle più grandi icone musicali di sempre hanno avuto l’onere e l’onore di intrattenere il pubblico: da Michael Jackson a Madonna passando per Lady Gaga, U2 e Coldplay. In attesa di vedere lo show della voce di “Love Don’t Cost A Thing” e di “She Wolf”, riviviamo insieme le esibizioni più famose di sempre. Michael Jackson (1994) Iniziamo il nostro viaggio partendo dal Re del Pop. Descrivere la performance di Michael Jackson non è affatto facile, la star non si è semplicemente esibita ma ha riscritto la storia aggiungendo un nuovo importante tassello a una carriera inarrivabile. Dopo oltre vent’anni, ciò che resta impressa nella mente di tutti è la sua entrata: lui immobile, il pubblico in delirio come prova della sua grandezza.

The Black Eyed Peas (2011)

Facciamo un salto in avanti di diciotto anni arrivando al 2011 quando Will.I.Am., Fergie (qui potete trovare tutte le sue foto più belle), Taboo e apl.de.ap salgono sul palco dell’Halftime Show regalando un’esibizione in cui qualità vocali, musica pop e arrangiamenti dance si mescolando alla perfezione. The Black Eyed Peas hanno dato prova di essere una delle formazioni di maggior successo e talento nella storia della musica.

Katy Perry (2015)

Continuiamo arrivando a Katy Perry. La voce di “Never Really Over” è colei che al momento detiene il record per il maggior numero di telespettatori. Lo show della cantante è stato a dir poco perfetto tra brani di fama mondiale, outfit strabilianti, scenografie da lasciare a bocca aperta e coreografie mozzafiato. Da vedere assolutamente.

Lady Gaga (2017)

Passiamo al 2017 quando Lady Gaga è la grande protagonista del Super Bowl. La voce di “Born This Way” regala al pubblico uno spettacolo davvero entusiasmante, tra i brani proposti “Bad Romance”, “Poker Face” e “Just Dance”.



Justin Timberlake (2018)

Concludiamo questo viaggio in musica con la performance di Justin Timberlake, salito sul palco come solista nel 2018 e al fianco di Janet Jackson nel 2004. Nella seconda occasione la popstar ha regalato uno show scintillante dando prova, come se ce ne fosse ancora bisogno, del suo talento.