Super Bowl 2020: Demi Lovato canterà l'inno nazionale

di Matteo Rossini

Demi Lovato è pronta per il grande comeback. La popstar americana si prepara a vivere un 2020 da protagonista, infatti pochi giorni fa la cantante di “Cool For The Summer” ha confermato la presenza come performer a due eventi di importanza mondiale, tra questi l’atteso Super Bowl.

Demi Lovato: il successo

Demi Lovato, classe 1992, è una delle cantanti di maggior successo al mondo. La carriera dell’artista inizia quando è poco più che adolescente spaziando tra cinema, teatro e televisione, il resto è storia. Demi Lovato debutta come cantante nel 2008 con l’album “Don't Forget” che vende oltre 500.000 copie su suo a stelle e strisce.

Negli anni successivi la popstar mette a segno un successo dietro l’altro diventando una delle artiste più influenti della discografia, tra i suoi singoli di maggior popolarità "Heart Attack”, "Neon Lights” e "Confident”.

Il suo ultimo lavoro “Tell Me You Love Me” ha conquistato il favore del pubblico e della critica che hanno lodato la decisione della cantante di raccontarsi senza filtri, tra i brani più famosi “Sorry Not Sorry” che ha ottenuto ben quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di quattro milioni di copie.

Demi Lovato: il ritorno

Nei mesi scorsi la cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Demi Lovato) si è presa una pausa dal mondo dello spettacolo ma ora, dopo un periodo di silenzio interrotto saltuariamente con post sul suo profilo Instagram per aggiornare i fan dei progetti in corso, Demi Lovato è pronta per un ritorno esplosivo.

L’artista si esibirà durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards e in occasione dell’evento sportivo più seguito e famoso al mondo, ovvero il Super Bowl. Infatti, la voce di “Sober” avrà l’onere e l’onore di cantare l’inno nazionale statunitense, compito svolto negli anni da alcuni dei nomi più altisonanti della musica, tra questi Lady Gaga, Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Fighter”), Jennifer Hudson, Cher e Mariah Carey.