Demi Lovato: le canzoni più belle della popstar

@Getty Images

Portabandiera del girl power e combattente per la comunità LGBTQ+ . Demi Lovato ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con brani in grado di vendere milioni di copie. Scopriamo le cinque canzoni più belle .

Oggi, martedì 20 agosto, Demi Lovato compie ventisette anni. Ieri sera la popstar americana ha festeggiato il genetliaco insieme alla collega e amica Ariana Grande (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Thank u, next”) partecipando al suo concerto e regalandosi qualche momento insieme. Nonostante la giovane età, Demi vanta una carriera lunga oltre un decennio fatta di grandi successi in televisione, al cinema e soprattutto in musica. Il percorso artistico di Demi si è sempre mosso sul binario del pop e della consapevolezza, infatti brano dopo brano l’artista si è messa a nudo raccontando insicurezze, cambiamenti e ideali, sono infatti note le battaglie fatte da Demi a supporto del girl power e della comunità LGBTQ+. Scopriamo le cinque canzoni più belle della popstar. “Heart Attack” (2013) “Heart Attack” è il primo singolo estratto da “Demi”, quarto album di inediti della cantante. Il brano riscuote un successo stratosferico vendendo oltre due milioni di copie negli Stati Uniti d’America, numerosi consensi anche per il video ufficiale che al momento conta oltre mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube.

“Neon Lights” (2013)

“Neon Lights” è sicuramente uno dei brani più iconici della cantante che mescola pop con suoni elettronici e dance, il risultato è strepitoso. Nonostante nel 2013 l’artista abbia poco più di vent’anni, Demi (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) dimostra tutto suo il suo enorme talento.

“Cool For The Summer” (2015)

“Cool For the Summer” è forse la canzone più bella di Demi. Negli anni la cantante non ha mai fatto mistero delle insicurezze fisiche, ora però arriva una svolta importante.

L’artista prende coscienza di sé e della sua sensualità lasciandosi alle spalle commenti e giudizi a favore di un’esistenza vissuta al massimo. Un vero inno del girl power.

“Confident” (2015)

“Confident” è il brano da cui prende nome il quinto album in studio, nominato ai Grammy Awards come “Best Pop Vocal Album”. Il singolo, lanciato come secondo estratto dopo “Cool For The Summer”, rimarca le nuove consapevolezze della cantante.

Questa una parte del testo: “It's time to get the chains out / Is your tongue tied up? / ‘Cause this is my ground / And I'm dangerous / And you can get out / But it's all about me tonight / So you say I'm complicated / That I must be outta my mind / But you had me underrated / Rated, rated / What's wrong with being, what's wrong with being ( What's wrong with being confident?”.

“Sober” (2018)

Una lettera emozionante ai genitori e un messaggio toccante ai fan, impossibile rimanere impassibili davanti a un testo del genere. Demi decide di mettersi a nudo raccontando le difficoltà affrontate nel corso della vita. Davvero coraggiosa.