Quest'anno " All I Want For Christmas Is You " di Mariah Carey festeggia venticinque anni. Il singolo è il dodicesimo brano più venduto nella storia della musica con oltre sedici milioni di copie .

di Matteo Rossini

Il Natale è finalmente arrivato! Poche ore fa Mariah Carey, reincarnazione dello spirito della festa più attesa da grandi e bambini, ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti.

La diva dalle vendite record ha pubblicato un video che ha subito fatto il giro dei social tanto da contare al momento più di due milioni di visualizzazioni sul suo profilo Instagram. Da anni il nome di Mariah Carey è sinonimo di Natale, festa e neve, per questo motivo non è un caso che ogni dicembre le canzoni e gli album dell’artista scalino le classifiche di tutto il mondo.

“All I Want For Christmas Is You”: la canzone dei record

È il 1994 quando Mariah Carey pubblica “All I Want For Christmas Is You”, da quel momento nulla sarà più come prima. Il singolo riesce a fare centro nel cuore del pubblico e a trasformarsi in un fenomeno mediatico senza precedenti.

La canzone non è soltanto in grado di scalare le classifiche di quell’anno ma diventa uno dei singoli più noti di sempre tanto da rientrare in classifica ogni dicembre.

“All I Want For Christmas Is You”: le vendite

Nel corso degli anni “All I Want For Christmas Is You” continua a vendere copie su copie fino alla cifra monstre di ben sedici milioni in tutto il mondo diventando il dodicesimo singolo più venduto nella storia della musica. Grande successo anche per il video ufficiale del brano che al momento conta oltre mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube.

“All I Want For Christmas Is You” viene lanciato come primo estratto dall’iconico album “Merry Christmas”, divenuto l’album di Natale di maggior successo nella storia della musica con oltre quindici milioni di copie.

Nel 2010 Mariah Carey tenta il bis lanciando il nuovo album natalizio “Merry Christmas II You” che vende oltre 500.000 copie soltanto negli Stati Uniti d’America.