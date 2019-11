Mariah Carey: il video virale con cui dà il via al Natale

di Matteo Rossini

È ufficialmente Natale! Mariah Carey ha dato il nullaosta per l’inizio dei festeggiamenti dedicati al periodo più bello, atteso e felice dell’anno. Da decenni la cantante americana rappresenta la reincarnazione dello spirito natalizio grazie al brano “All I Want For Christmas Is You” con cui ogni anno allieta le giornate di migliaia di persone in tutto il mondo.

Mariah Carey: una diva da milioni di album

Mariah Carey, classe 1970, è tra le più grandi dive pop nella storia della musica grazie alla vendita di centinaia di migliaia di album e singoli, tra i suoi più grandi capoalvori il disco “Music Box” che riuscì a vendere oltre ventotto milioni di copie.

Negli ultimi anni il nome dell’artista è stato più volte accostato a quello del Natale poiché esattamente venticinque anni fa la cantate pubblicava il celebre singolo “All I Want For Christmas Is You” che nei decenni successivi sarebbe diventato uno dei brani più famosi e iconici di sempre.

Mariah Carey: la regina del Natale

Poche ore fa Mariah Carey ha pubblicato un video che ha subito conquistato il pubblico per ironia e sarcasmo. Il filmato, condiviso sul suo profilo Instagram che vanta più di otto milioni di follower, vede come protagonista l’artista stessa.

Il video si apre mostrando Mariah Carey intenta a risposarsi e con ancora indosso il costume sfoggiato della festa di Halloween (qui potete trovare le foto dei costumi più incredibili delle star). Nei secondi successivi la telecamera inquadra l'orario sul telefono fin quando scatta la mezzanotte e sopraggiunge una telefonata. Di chi si tratta? Ovviamente di Babbo Natale che annuncia a l’inizio dei festeggiamenti a Mariah Carey.

Nel giro di poche ore il video ha conquistato il web divertendo il pubblico che ha apprezzato la grande ironia della cantante. Al momento il filmato vanta oltre 1.900.000 di visualizzazioni e più di 24.000 commenti.