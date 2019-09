Mariah Carey, il nuovo singolo è “In the Mix”

Si intitola “In the Mix” il nuovo singolo di Mariah Carey. L’artista statunitense ha pubblicato la canzone – la prima a quasi un anno di distanza dall’uscita di “Caution”, il suo ultimo disco di inediti – mercoledì 18 settembre. L’uscita del brano è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, inserito sul canale YouTube dell’emittente televisiva statunitense ABC.

“In the Mix”: il nuovo singolo di Mariah Carey

“In the Mix” porta la firma della stessa Mariah Carey, che si è occupata anche della produzione del brano. Voci intorno all’imminente uscita del singolo avevano iniziato a rincorrersi solo negli ultimi giorni. Secondo le indiscrezioni, però, il brano sarebbe dovuto uscire solo il 24 settembre. Indiscrezioni poi smentite il 17 settembre dalla stessa Mariah Carey, che sul suo profilo Instagram ha annunciato il lancio del nuovo singolo già per il giorno successivo. “In the Mix” sarà inserito come tema musicale principale di “Mixed-ish”: prequel della sitcom “Black-ish” in onda dal 24 settembre sulla ABC. E, da qui, le voci sulla sua pubblicazione quel giorno.

Il video di “In the Mix”

L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, con scene tratte proprio dalla sitcom a cui il brano farà da colonna sonora. Il telefilm, ambientato negli anni ’80, racconterà la vita di una famiglia multiculturale: Paul (Mark-Paul Gosselaar) e la moglie Alicia (Tika Sumpter), trasferitisi da una comune hippie ai sobborghi urbani. Ma la storia è soprattutto quella dei figli della coppia e del loro complesso rapporto con i compagni di scuola, parallelo a una difficile integrazione. Curiosità: tra i protagonisti della clip – all’inizio e alla fine, al di fuori delle scene della sitcom – troviamo anche Moroccan e Monroe, due gemelline di appena 8 anni, le cui voci sono state registrate per i cori del brano. Ma nel video ad apparire è anche la stessa Mariah Carey, ripresa in studio di registrazione, intenta a incidere la sua voce per la canzone. L’artista statunitense non ha specificato se questa nuova canzone sia di preludio a un nuovo disco. Se quest’ultima eventualità dovesse essere confermata, si tratterebbe del 16esimo album in studio della cantante di “Without You”.

Gli ultimi progetti di Mariah Carey

“In the Mix” è stata pubblicata a sorpresa. In pochi immaginavo la pubblicazione di un nuovo brano a meno di un anno di distanza dalla pubblicazione di “Caution”, il suo precedente album di inediti, pubblicato nel novembre dello scorso anno. Un disco, quest’ultimo, il cui tour avrebbe dovuto fare tappa anche in Italia: l’8 giugno allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il “Florence4Ever”. Una serata nel cui programma era inserito anche John Legend. Concerto saltato a meno di un mese dalla data X, per alcune incomprensioni tra la Fiorentina – responsabile dello stadio – e la società organizzatrice del concerto. “In the Mix” è il primo singolo di Mariah Carey dopo “With You” e “A No No”, i due brani estratti da “Caution”, in rotazione radiofonica rispettivamente dal 4 ottobre del 2018 e dal 4 marzo di quest’anno.