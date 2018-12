Mariah Carey torna alla Sony e lancia il nuovo singolo "With You"

A quattro anni dal suo ultimo album, Mariah Carey ritorna in scena con un nuovo progetto e il singolo "With You"

Era nell’aria da tempo ma ora finalmente arriva la conferma che Mariah Carey sta lavorando al suo ritorno sul palcoscenico. Dopo aver firmato un nuovo contratto con la Sony Music Epic Records, a distanza di 15 anni, la cantante americana torna a lavoro con il produttore discografico Antonio LA Reid che ha supervisionato il suo album di ritorno nel 2005. L'ultimo album della Carey nel 2014 è stato “Me. I’m Mariah ... The Elusive Chanteuse” e i fan attendono ormai da anni il suo ritorno. In questi anni è stata impegnata in una lunga serie di concerti a Las Vegas per il tour “Number 1 to Infinity”, poi nel 2015 è uscito “#1 toInfinity”, album che raccoglie le 18 canzoni della sua carriera che hanno raggiunto la prima posizione in classifica nella Billboard Hot 100.

Mariah Carey autrice nel nuovo album

Il 2016 invece è stato focalizzato sull’attività live con il “The Sweet Sweet Fantasy Tour” con concerti in Europa ed Africa. Dopo aver pubblicato un paio di singoli e aver concluso trionfalmente la serie di concerti a Las Vegas con oltre 150 mila spettatori, Mariah Carey ha lavorato principalmente al suo nuovo progetto discografico. Dall’estate sono arrivati i primi segnali sempre tramite social. Uno scatto postato a fine agosto la immortala in forma smagliante dopo una drastica perdita di peso, ben 22 Kg, effetto anche di un'operazione chirurgica. Mariah Carey si è infatti sottoposta a un intervento per un bypass gastrico. La stessa cantante ha poi parlato chiaramente del suo nuovo album: «Sarà allegro e leggero, ma alcune canzoni saranno molto profonde dal punto di vista dei testi. Sarà un bel mix. Ci sto lavorando da un po', è una fatica d'amore e sono davvero eccitata di quello che ne verrà fuori. Voglio esprimermi come autrice e non solo come cantante. I miei fan vogliono sentirmi esprimere e comunicare dal profondo del cuore».

Il ritorno agli American Music Awards

Negli ultimi giorni sono finalmente arrivati assaggi del nuovo album di Mariah Carey. La 48enne ha prima pubblicato il singolo “GTFO” poi ha anticipato l’arrivo di “With You” con un breve video di una ballata di pianoforte accompagnato da immagini di Los Angeles. Il singolo è uscito il 4 ottobre ed è un brano scritto dalla stessa cantante in collaborazione con DJ Mustard (nome d'arte di Dijon McFarlane) e prodotto da quest'ultimo. Mimi, il soprannome della cantante, si esibirà agli American Music Awards il 9 ottobre, ritornando sul palco dell'evento dopo ben dieci anni. In tutta la sua carriera ha conquistato ben 21 American Music Awards, un record assoluto. Intanto la ballad “With You” anticipa quello che sarà il quindicesimo album in studio della cantante che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Non si conosce ancora il titolo, ma i primi due singoli hanno già avuto un notevole riscontro sul web e aumentato l’entusiasmo dei fan che non vedono l’ora di ascoltare finalmente il nuovo lavoro di Mariah Carey.