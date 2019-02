John Legend e Mariah Carey a Firenze per il "Florence4Ever"

Mariah Carey e John Legend saranno gli ospiti internazionali di Florence4Ever, un evento unico che si terrà allo stadio Franchi di Firenze per celebrare l’unione tra Italia e Stati Uniti D’America. Accompagnati dall’orchestra giovanile italiana di Fiesole e da The Indipendence Orchestra, i due artisti si esibiranno l’8 giugno in un evento unico che unisce sport, musica e intrattenimento. L’organizzazione nasce dalla partnership tra ACF Fiorentina e Dream Loud e dalla volontà di portare lo show in una città molto importante per il "Nuovo Mondo". Il programma della serata prevede l’esecuzione di temi da colonne sonore di celebri film composte da John Williams ("Guerre stellari", "Indiana Jones" ed altri) e i brani più celebri di John Legend e Mariah Carey.

L'iniziativa Florence4Ever

Così come diffuso dagli organizzatori, John Legend e Mariah Carey arriveranno già il 5 giugno a Firenze. In programma, prima del concerto, alcune sorprese tra cui anche un’eventuale esibizione prevista per il 7 giugno. Non ci sono ancora informazioni complete, ma i due artisti internazionali saranno i protagonisti assoluti dell’evento. Firenze sarà l'unica tappa italiana del tour "Caution 2019” di Mariah Carey, mentre per John Legend sarà l'unica data europea del suo tour estivo. La scelta di Firenze, come location per celebrare l’unione tra i due Stati, è dovuto allo stretto rapporto d’amicizia tra Thomas Jefferson (terzo Presidente degli States) e Phillip Mazzei (lavorò con Jefferson per diventare uno tra i primi a esportare i prodotto italiani in America e nei suoi scritti espresse il concetto "all man being equal in nature" che Jefferson poi rielaborò per nella Dichiarazione d'Indipendenza). I biglietti saranno in vendita dal 6 febbraio dalle 12:00 solo su VivaTicket, sul sito ufficiale dell'evento e sul sito della Fiorentina. Negli store autorizzati sul territorio dal 6 febbraio dalle 12:00. I biglietti avranno costi diversi e saranno suddivisi in fasce di prezzo. Per i tifosi della Fiorentina possessori della InViola Card sono previste tariffe scontate. Biglietti VIP e informazioni sui pacchetti disponibili contattando VIP@Florence4Ever.it. Marco Bosco, amministratore delegato di Dream Loud, ha spiegato che «l'evento doveva essere il 4 luglio proprio per celebrare il rapporto tra Firenze e gli Stati Uniti, invece sarà l'8 giugno, ma probabilmente sarà in televisione il 4 luglio. Ci saranno artisti favolosi e altre sorprese. Sono contento di avere un'orchestra locale, di dare l'opportunità ai giovani di esprimersi con artisti di questo peso».

Gli ultimi album di Mariah Carey e John Legend

Dopo quattro anni di attesa, a novembre è uscito “Caution”, l’ultimo album di Mariah Carey. Nella classifica Billboard ha raggiunto la quinta posizione grazie anche al successo dei singoli “GTFO” e “With you”, entrambi scritti proprio da Mariah Carey. Il 27 febbraio partirà da Dallas il tour mondiale della cantante che sarà impegnata fino ad aprile tra Nord America e Canada. L’ultima uscita discografia di John Legend è “Legendary Christmas”, pubblicato a fine ottobre. Si tratta del suo sesto album in studio, il primo dedicato interamente al Natale. Insieme alla moglie Chrissy Teigen e ai figli Luna e Baby Miles, John Legend è stato protagonista di uno degli spot trasmessi durante il Superbowl, l’evento più importante dell’anno per la televisione americana.