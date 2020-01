Billie Eilish, Lizzo, Gwen Stefani e Aerosmith sono tra gli artisti che si esibiranno ai Grammy Awards del 2020 in programma il 26 gennaio. L’annuncio è arrivato proprio dalla Recording Academy che ha confermato la presenza di questi artisti allo Staples Center di Los Angeles nella più grande notte della musica, presentata per il secondo anno consecutivo da Alicia Keys. Lizzo, Billie Eilish (che è stata la prima a confermare che sarebbe salita sul palco dei Grammy) e Lil Nas X hanno ottenuto il maggior numero di nomination per la sessantaduesima edizione dei Grammy Awards , tutti e tre presenti nelle categorie Record of the Year, Album of the Year e Best New Artist. Billie Eilish e Lizzo hanno anche ottenuto nomination per Song of the Year, unendosi a un piccolo club di soli altri cinque artisti che hanno ottenuto nomination nelle quattro più grandi categorie dei Grammy in un solo anno. Lizzo guida la classifica con ben otto nomination, seguita dalle sei di Billie Eilish e Lil Nas X.

Il premio agli Aerosmith

Nella categoria Album of The Year sono presenti anche Lana Del Rey, Ariana Grande, Bon Iver, HER e i Vampire Weekend. Gli Aerosmith riceveranno il premio MusiCares Person of the Year Award e saranno omaggiati dai Foo Fighters, Jonas Brothers, Gary Clark Jr. e tanti altri ospiti e artisti che ammirano il lavoro fatto dalla band guidata da Steven Tyler. Gli Aerosmith torneranno ad esibirsi ai Grammy Awards a 30 anni di distanza dal loro debutto avvenuto nel 1991. Sul palco eseguiranno un medley dei loro più grandi successi. Il Grammy Awards, corrispettivo musicale degli Academy Awards, è la massima onorificenza in ambito discografico.

Tutte le nomination

Tra gli artisti nominati quest’anno anche Taylor Swift, Ed Sheeran e Beyoncé, mentre l’Italia è rappresentata da Andrea Bocelli candidato per l’album “Sì” nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album e dal gruppo Meduza presente grazie al brano “Piece Of Your Heart”. Ecco tutte le nomination:

Record Of The Year

HEY, MA, Bon Iver

BAD GUY, Billie Eilish

7 RINGS, Ariana Grande

HARD PLACE, H.E.R.

TALK, Khalid

OLD TOWN ROAD, Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

TRUTH HURTS, Lizzo

SUNFLOWER, Post Malone & Swae Lee

Album Of The Year

I, I Bon Iver

NORMAN FING ROCKWELL!, Lana Del Rey

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, Billie Eilish

THANK U, NEXT, Ariana Grande

I USED TO KNOW HER, H.E.R.

7, Lil Nas X

CUZ I LOVE YOU (DELUXE), Lizzo

FATHER OF THE BRIDE, Vampire Weekend

Song Of The Year

ALWAYS REMEMBER US THIS WAY, Lady Gaga

BAD GUY, Billie Eilish

BRING MY FLOWERS NOW, Tanya Tucker

HARD PLACE, H.E.R.

LOVER, Taylor Swift

NORMAN FING ROCKWEL, Lana Del Rey

SOMEONE YOU LOVED, Lewis Capaldi

TRUTH HURTS, Lizzo

Best New Artist

BLACK PUMAS

BILLIE EILISH

LIL NAS X

LIZZO

MAGGIE ROGERS

ROSALÍA

TANK AND THE BANGAS

YOLA

Best Pop Solo Performance

SPIRIT, Beyoncé

BAD GUY, Billie Eilish

7 RINGS, Ariana Grande

TRUTH HURTS, Lizzo

YOU NEED TO CALM DOWN, Taylor Swift

Best Pop Duo/Group Performance

BOYFRIEND, Ariana Grande & Social House

SUCKER, Jonas Brothers

OLD TOWN ROAD, Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

SUNFLOWER, Post Malone & Swae Lee

SEÑORITA, Shawn Mendes & Camila Cabello

Best Traditional Pop Vocal Album

SÌ, Andrea Bocelli

LOVE (DELUXE EDITION), Michael Bublé

LOOK NOW, Elvis Costello & The Imposters

A LEGENDARY CHRISTMAS, John Legend

WALLS, Barbra Streisand

Best Pop Vocal Album

THE LION KING: THE GIFT, Beyoncé

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, Billie Eilish

THANK U, NEXT, Ariana Grande

NO.6 COLLABORATIONS PROJECT, Ed Sheeran

LOVER, Taylor Swift

Best Dance Recording

LINKED, Bonobo

GOT TO KEEP ON, The Chemical Brothers

PIECE OF YOUR HEART, Meduza Featuring Goodboys

UNDERWATER, RÜFÜS DU SOL

MIDNIGHT HOUR, Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign

Best Dance/Electronic AlbumFor vocal or instrumental albums. Albums only.

LP5, Apparat

NO GEOGRAPHY, The Chemical Brothers

HI THIS IS FLUME (MIXTAPE), Flume

SOLACE, RÜFÜS DU SOL

WEATHER, Tycho

Best Latin Pop Album

VIDA, Luis Fonsi

11:11, Maluma

MONTANER, Ricardo Montaner

#ELDISCO, Alejandro Sanz

FANTASIA, Sebastian Yatra

Best Music Video

WE'VE GOT TO TRY, The Chemical Brothers

THIS LAND, Gary Clark Jr.

CELLOPHANE, FKA twigs

OLD TOWN ROAD (OFFICIAL MOVIE), Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

GLAD HE'S GONE, Tove Lo

Best Music Film