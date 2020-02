Piccolo imprevisto per Britney Spears che è stata ricoverata in ospedale, come dichiarato dal fidanzato Sam Asghari su Instagram . Vediamo insieme cosa è successo all’iconica Principessa del Pop .

di Matteo Rossini

Brutto imprevisto per la Principessa del Pop. Sam Asghari, fidanzato di Britney Spears, ha parlato dell’incidente che ha coinvolto la voce di “Piece of Me”, vediamo insieme nel dettaglio quanto è accaduto.

Britney Spears: un’icona mondiale

Dall’esplosione con “...Baby One More Time” nel 1998 all’iconica “Toxic” del 2003 passando per l’adrenalinica “I Wanna Go” del 2011. Britney Spears è una delle artiste più celebri nella storia dell’intrattenimento, infatti in oltre due decenni di carriera la cantante ha rimodellato la società con brani divenuti dei veri e propri inni del pop.

Negli ultimi mesi Britney Spears è stata al centro dell’attenzione mediatica per la vicenda riguardante la sua conservatorhsip strappando numerosi consensi da parte di grandi artisti: da Miley Cyrus a Cher che hanno deciso di supportare il movimento di liberazione ‘Free Britney’.

Britney Spears: l’incidente

In queste ore la voce di “Gimme More” è tornata al centro dei media per un imprevisto che le è costato un ricovero in ospedale. La notizia dell’incidente è stata diffusa da Sam Asghari, fidanzato della popstar, che ha pubblicato tre foto sul suo profilo Instagram.

Il modello e personal trainer ha scritto: “Quando ti rompi qualcosa, questo tende a guarire più forte, soprattutto se sei la mia ragazza. La mia leonessa si è rotta l’osso metatarsale del piede facendo ciò che ama, ovvero ballare. Le auguro una pronta guarigione così che possa tornare a saltare, correre e ballare”.

In conclusione Sam Asghari ha aggiunto l’hashtag ‘stronger’, termine utilizzato anche nel post, giocando così con uno dei brani più famosi e amati di Britney Spears, appunto “Stronger”, il cui testo è un inno a rialzarsi dopo un periodo buio, questo il ritornello: “Stronger than yesterday / Now it's nothing but my way / My loneliness ain't killing me no more / I'm stronger”.

Il modello ha postato una foto in compagnia della sua dolce metà (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Overprotected”), uno scatto della frattura e infine un video in cui scrive proprio ‘stronger’ sul gesso della cantante. Come accaduto più volte, Britney Spears tornerà sicuramente 'stronger that yesterday'.