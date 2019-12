@Getty Images

Da Avicii ad Agnes Carlsson passando per gli ABBA e Zara Larsson, scopriamo insieme gli artisti svedesi più famosi al mondo.



di Matteo Rossini

Gli ABBA, Avicii, Agnes Carlsson e Roxette sono solo alcuni degli artisti svedesi che hanno fatto si che il pop scandinavo conquistasse ogni angolo del pianeta. Nel corso dell’ultimo mezzo secolo la terra natale degli Alcazar ha lanciato numerosi nomi in grado di scalare le classifiche di tutto il mondo rendendo la Svezia uno dei principali esportatori di musica pop dopo Stati Uniti d’America e Regno Unito. Scopriamo insieme gli artisti svedesi più famosi al mondo. ABBA L’invasione svedese ha inizio ovviamente con gli ABBA, gruppo che non ha di certo bisogno di presentazioni. Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ammaliano il pubblico di tutto il mondo con uno stile che ancora risulta riconoscibile dopo la prima nota. Il quartetto apre la strada a numerosi artisti che negli anni successivi conquisteranno le chart di tutto il mondo.

Avicii

Un altro grande nome è quello di Avicii, indiscusso, indimenticabile e inarrivabile genio musicale che ha dato vita un nuovo genere mescolando suoni pop ad arrangiamenti dance ed elettronici. Tim Bergling, questo il suo nome all’anagrafe, ha avuto la capacità di diffondere messaggi positivi attraverso video e testi che hanno riscritto la storia della musica come pochi altri sono stati in grado di fare.



Agnes Carlsson

Agnes Carlsson, classe 1988, è la regina del pop svedese. L’esplosione mediatica della cantante arriva nel 2009 grazie alla hit mondiale “Release Me”. L’artista riesce a inanellare un successo dietro l’altro diventando una delle voci svedesi più famose di sempre; pochi mesi fa la cantante ha pubblicato i nuovi singoli “Limelight” e “I Trance”.

Roxette

Passiamo ora ai Roxette, il duo che ha venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo. Non bastano poche righe per descrivere la loro influenza, lasciamo quindi spazio alla musica.



The Ark

Passiamo ora la gruppo The Ark che ha dominato le classifiche nei primi anni del nuovo millennio. La band, guidata da Ola Salo, ha regalato al pubblico singoli come “It Takes A Fool To Remain Sane” e “The Worrying Kind”.



Alcazar

Come non citare gli Alcazar, il trio che ha fatto ballare tutto il mondo con il loro stile dance di brani indimenticabili.

Zara Larsson

Continuiamo ora con Zara Larsson, la grande rivelazione musicale degli ultimi anni. La giovanissima cantante si è imposta come una delle popstar più influenti al mondo, tra i suoi brani più celebri “Lush Life”, “Ruin My Life” e “I Would Like”.



Tove Lo

Chiudiamo con Tove Lo, l’artista che ha mescolato influenze dark a ritmi pop. La sua esplosione mediatica arriva con il disco “Queen of the Clouds”, all’interno del quale troviamo l’esplosiva “Talking Body”.