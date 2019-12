di Matteo Rossini

Nel corso degli ultimi decenni la Svezia ha lanciato alcuni dei più grandi artisti mondiali, non è infatti un caso se il paese scandinavo è la terza nazione esportatrice di musica pop al mondo dopo Stati Uniti d’America e Regno Unito.

Il lavoro di straordinari produttori, gli arrangiamenti sofisticati e la capacità di saper intercettare i gusti del pubblico lanciando tendenze in grado di conquistare ogni angolo del pianeta hanno permesso la scalata delle classifiche pop da parte di icone come ABBA, Avicii, The Cardigans, Zara Larsson, Agnes Carlsson, The Ark, Robyn, Alcazar, Ace of Base e tanti altri, tra loro troviamo ovviamente il gruppo Roxette, formato da Marie Fredriksson e Per Gessle.

Pochi minuti fa la notizia della prematura scomparsa della cantante ha fatto il giro del mondo. Numerosi artisti hanno condiviso messaggi di vicinanza e affetto da ogni angolo del pianeta ricordando una delle icone più popolari e influenti di sempre. Rendiamole omaggio scoprendo i brani del gruppo che hanno fatto da colonna sonora ad alcune delle pellicole più famose nel mondo della settima arte.

“Pretty Woman”: “It Must Have Been Love” (1990)

Non possiamo non iniziare da “It Must Have Been Love”, celebre colonna sonora di una delle pellicole più famose di sempre, ovvero “Pretty Woman” con Julia Roberts (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) e Richard Gere.

Il brano fa esplodere mediaticamente la band in tutto il mondo portando le vendite del singolo a cifre stellari, basti infatti pensare che la canzone riesce a vendere oltre 500.000 copie soltanto negli Stati Uniti d’America conquistando un disco d’oro.