Agnes è tornata con i singoli "Limelight" e "I Trance"

La regina del pop svedese è tornata. Agnes, classe 1988, è tra le artiste scandinave più famose al mondo, complice il successo incredibile dell’indimenticabile “Release Me”, colonna sonora dell’estate 2009 in tutto il mondo.

Il brano fu una delle grandi rivelazioni dell’anno scalando le chart in ogni angolo del pianeta arrivando ad esempio alla prima posizione della classifica americana Billboard Dance Club Songs e nella Top10 di tantissime nazioni, tra le quali Regno Unito, Germania, Israele, Italia, Svezia, Danimarca, Belgio, Australia, Spagna e Ucraina.

Agnes: la collaborazione con Avicii

Nelle scorse settimane Agnes è tornata al centro dei media per l’improvvisa cancellazione di tutte le foto dal suo profilo Instagram. Numerosi utenti si sono subito chiesti cosa si nascondesse dietro tale decisione visto anche un post successivo in cui l’artista svedese domandava al pubblico se fosse pronto a seguirla nel suo nuovo viaggio.

Qualche giorno dopo la cancellazione delle foto, Agnes ha fatto ritorno in cima alle classifiche con il brano “Tough Love” con Avicii, estratto dall’album postumo del genio svedese (qui le foto dei ricordi delle star).

Agnes: “Non posso credere che stia veramente accadendo”

Ieri pomeriggio Agnes ha pubblicato dieci foto, tutte all’interno di un unico post Instagram, in cui ha annunciato l’uscita imminente di nuova musica lasciando stupefatti i suoi fan che si sono improvvisamente ritrovati a poche ore dalla distribuzione dei brani, queste le parole: “Non posso credere che stia veramente accadendo. Ho percorso un viaggio durato quattro anni, due mesi e ventinove giorni in cui ho vissuto la vita, fatto musica, viaggiato, visto posti e persone nuove spingendomi coscientemente a fare cose nuove e a trovare me stessa. È stato davvero un viaggio pazzo. È stato tanto spaventoso e bellissimo allo stesso tempo, quindi domani è il grande giorno per me, il giorno in cui pubblicherò nuova musica. Ci vediamo dall’altro lato”.

Agnes: i nuovi singoli “Limelight” e “I Trance”

A mezzanotte Agnes ha sorpreso nuovamente il pubblico distribuendo ben due brani, ovvero “Limelight” e “I Trance”, queste le parole della cantante: “Le prime due canzoni in arrivo sono dedicate alla dance. Sta tutto nel vivere il momento e vedere quanto sia sexy e piacevole quando sei in grado di lasciarti andare. Sono così commossa e felice per tutto il vostro supporto. Il mio cuore è triplicato all’interno del mio petto”. Insomma, bentornata Agnes!