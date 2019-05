Avicii: in arrivo il singolo "Tough Love" con Agnes

Da un lato il più grande genio della discografia dance, pop ed elettronica che sia mai esistito, dall’altro la regina svedese della musica pop. Agnes Carlsson è la protagonista della nuova hit di Avicii. Nei giorni scorsi la famiglia dell’artista ha annunciato l’uscita del disco a cui loro figlio stava lavorando così da rispettare le volontà del ragazzo.

Poche settimane fa “SOS” ha fatto il suo debutto conquistando subito apprezzamenti ovunque, ora è il momento di “Tough Love”, un brano che si appresta a rivoluzionare la discografia di tutto il mondo come forse mai fatto prima.

Ieri pomeriggio il team di Avicii ha pubblicato un video in cui viene raccontato il processo di elaborazione che ha portato alla creazione del nuovo singolo. Nel corso della sua carriera Tim Bergling si è avvalso più volte del talento di Vargas & Lagola, all’anagrafe Vincent Pontare e Salem Al Fakir, con cui ha realizzato “Hey Brother”, “Waiting For Love”, “Without You” e molte altre hit.

Nel filmato i due ragazzi raccontano delle inedite sonorità che troveremo nel brano, ovvero influenze indiane a cui Avicii (qui le foto dei ricordi delle star) stava già pensando da anni. Durante la creazione del singolo, il DJ ha chiesto a Vincent di cantare nel pezzo cercando di convincerlo in tutti i modi, compreso facendogli fare una telefonata direttamente da Chris Martin, leader dei Coldplay, e così il ragazzo non ha potuto far altro che accettare. “Tough Love” è stata elaborata sulla base di appunti e messaggi scritti da Avicii, tra questi un sms in cui chiedeva a Vincent di far cantare il brano a due artisti che fossero una vera coppia nella vita o a qualcuno così in empatia da sembrarlo, ed ecco qui che entra in gioco Agnes.

Agnes Carlsson: la regina svedese del pop

Agnes Carlsson, classe 1988, è tra le artiste più famose della Scandinavia. La cantante, originaria di Vänersborg, debutta nel 2005 vincendo l’edizione svedese di Idol, la sua scalata verso l’Olimpo del pop è inarrestabile. Nello stesso anno Agnes pubblica il suo primo album di inediti che raggiunge la prima posizione dei dischi più venduti in patria guadagnando ben tre dischi di platino, nel 2006 è la volta di “Stronger” e nel 2008 esce “Dance Love Pop” che le cambia la vita grazie a “Release Me” che esplode a livello internazionale dominando le chart di tutto il mondo.

Nel 2012 esce “Veritas” e il successo non tarda ad arrivare, l’album raggiunge la Top3 dei dischi più venduti in patria e ottiene il disco d’oro per le copie vendute. Agnes non è soltanto colei che ha dato nuova linfa vitale al pop mondiale portando ancora una volta la sua nazione alla ribalta ma è anche una delle più grandi star in Svezia tanto che nel 2010 si è esibita al matrimonio reale.

Il ritorno di Agnes

Negli ultimi anni Agnes si è concentrata su impegni personali ma ora il suo ritorno è pronto. Nei giorni scorsi l’artista ha cancellato tutti i post del suo profilo Instagram pubblicando foto che lasciavano presagire a un nuovo inizio e infatti così è stato. Agnes sarà la voce del nuovo brano di Avicii ed è pronta a tornare in cima alle classifiche di tutto il mondo.

La famiglia di Avicii ha approvato Agnes

La decisione di sceglierla è dovuta anche al fatto che la bellissima popstar è sposata con Vincent Pontare che ha pensato di coinvolgerla, ma ovviamente, come il ragazzo racconta nel video, la decisione è stata presa dalla famiglia di Tim che ha ascoltato la versione registrata da Agnes e l'ha approvata immediatamente ritenendola la persona adatta a portare avanti la musica di suo figlio.

“Tough Love” verrà distribuita a partire da venerdì 10 maggio, i fan sono in grande trepidazione e Agnes Carlsson si preparare a riconquistare le classifiche di tutto il mondo.