Avicii: “Sos” è la prima canzone postuma

È “Sos” la prima canzone postuma di Avicii, in rotazione radiofonica e disponibile in tutte le piattaforme di ascolto streaming e di vendita on-line.

“Sos”: il primo singolo postumo di Avicii

“Sos” è il primo singolo estratto dal disco di inediti “Tim”, il primo album postumo di Avicii, in uscita il prossimo 6 giugno. La canzone vede il featuring di Aloe Blacc ed è stata prodotta da Tim Bergling, Albin Nedler e Kristoffer Fogelmark. L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un video e anche dalla pubblicazione della clip del “making of” del brano. A raccontare lo sviluppo della creazione del singolo è stato lo stesso producer Kristoffer Fogelmark, «Subito dopo la morte di Avicii, parlare di quello che era accaduto mi paralizzava, ma tutto quello che c’era da fare era completare la “visione” di Tim”». La voce di Avicii e le esatte note da lui pensate sono state preservate grazie all’utilizzo del programma Fruity Loops. «Avicii aveva un modo completamente diverso di suonare il piano e le tastiere» ha spiegato l’altro producer del brano, Albin Nedler. «Il risultato è che le sue dita a volte suonavano dei tasti inusuali, che in realtà rendevano quel suo suono unico. L’impronta di Tim è letteralmente presente in tutta “Sos”». Dopo la morte di Avicii, il 20 aprile del 2018, sono stati ritrovati degli appunti dell’artista in cui era rivelata la sua intenzione di rinnovare la collaborazione con Aloe Blacc, per questo Kristoffer e Albin hanno chiesto al musicista americano se fosse disponibile a donare la sua voce per “Sos”. Offerta che è stata accettata con grande entusiasmo da Aloe Blacc: «Credo che “SOS” sia una canzone all’avanguardia, se pensiamo al momento in cui Tim l’ha scritta» le parole dell’artista statunitense. «Questo testo parla chiaramente di alcune delle sue battaglie. Credo sia veramente importante affrontare questi argomenti, specialmente con la sua visibilità e la capacità di arrivare a così tante orecchie e cuori. Per dare alle persone le parole per dire “ho bisogno di aiuto”». Aloe Blacc aveva già collaborato con Avicii per la realizzazione di quella che probabilmente è la canzone più celebre e apprezzata dell’intera discografia dell’artista svedese: “Wake Me Up”, brano pubblicato come singolo nel 2013.

Chi era il produttore discografico e disc jockey Avicii

Avicii, pseudonimo di Tim Bergling, è stato uno dei maggiori produttori discografici e disc jokey degli ultimi dieci anni. Nato a Stoccolma l’8 settembre del 1989, ha inciso due soli album: “True” nel 2013 e “Stories”, uscito due anni dopo. Il 6 giugno arriverà nei negozi di dischi il suo primo disco postumo, intitolato semplicemente “Tim”. Tra le canzoni più famose e apprezzate nella sua discografia, contiamo i singoli “Levels”, “Wake Me Up” con Aloe Blacc”,”Hey Brother”, “Lay Me Down” con Nile Rodgers e Adam Lambert e “Lonely “Together” con Rita Ora. Ad annunciare la scomparsa di Avicii il 20 aprile del 2018 è stata la sua agente, Diana Baron. Al momento della morte, il cantante svedese si trovava in Oman.