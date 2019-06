Tormentoni estivi 2019: ecco quali sono

Quale sarà la canzone regina dell'estate ? Siamo solo agli inizi di giugno ma tanti artisti hanno già pubblicato i loro nuovi brani con i quali scalare le classifiche musicali.

Il caldo è arrivato e insieme a lui anche una ventata di musica pronta ad accompagnarci lungo tutta questa estate. Da “Asereje” delle Las Ketchup a “Kiss Kiss” di Holly Valance passando per “When Love Takes Over” ­ David Guetta e Kelly Rowland, sono tanti i tormentoni che nel corso degli anni ci hanno fatto compagnia tra tuffi al mare, cene sulla spiaggia e vacanze avventurose. Siamo solo agli inizi di giugno ma tanti artisti hanno già pubblicato i brani che si candidano a dominare le chart italiane e internazionali. Quale sarà il tormentone di questa estate? Alvaro Soler - “La libertad” Il re spagnolo della musica pop è tornato con “La libertad”, un singolo in cui Alvaro Soler fornisce un'ulteriore prova del suo indiscusso talento. Nel corso degli anni l’artista è riuscito a imporsi come una delle novità più fresche e originali del panorama internazionale.

Katy Perry - “Never Really Over”

Katy Perry ha fatto centro. L’artista ha deciso di tornare al sound che l’ha resa una delle più importanti protagoniste della discografia a livello mondiale. “Never Really Over” ha subito riscosso grandi apprezzamenti da parte dei fan, entusiasti anche per il video ufficiale in cui l’artista ha dimostrato ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, di non avere rivali in quanto a visual.

Baby K - “Playa”

Le ultime estati sono quasi state a completo appannaggio di Baby K che ha dominato le chart italiane con brani che hanno riscosso uno straordinario successo, tra questi “Roma-Bangkok” e “Da zero a cento” che hanno guadagnato rispettivamente nove dischi di platino e tre dischi di platino. Per l’estate 2019 la cantante ha deciso di puntare tutto su “Playa” (clicca qui per vedere le foto più sexy di Baby K).

Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e OMI - “Jambo”

La coppia di produttori più esplosiva del Bel paese ha chiamato Giusy Ferreri e il cantante giamaicano OMI per la conquista del gradino più alto delle classifiche musicali estive. Il singolo ha subito ricevuto ottimi consensi da parte del pubblico.

Avici feat. Agnes e Vargas and Lagola - “Tough Love”

La musica di uno dei più grandi geni mai esistiti nel campo della musica si unisce alla voce della regina del pop svedese Agnes Carlsson e al lavoro di Vargas and Legola dando vita a un vero capolavoro.

Malgioglio festa. Barbara d’Urso - “Dolceamaro”

Dopo “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)" e “Danzando Danzando” che lo hanno reso protagonista delle classifiche, Cristiano Malgioglio ha deciso di riarrangiare lo storico brano di Barbara d’Urso lanciando un video che porta la prestigiosa firma di Gaetano Morbioli.

Tiziano Ferro - “Buona (Cattiva) Sorte”

Il re della musica pop italiana ha pubblicato il singolo che anticipa “Accetto miracoli”, il nuovo attesissimo album in uscita il 22 novembre 2019. “Buona (Cattiva) Sorte” vanta la presenza di Timbaland che ha lavorato al brano dando quel tocco in più di internazionalità (clicca qui per vedere tutte le foto più belle di Tiziano Ferro).

J-AX - "Ostia lido"

Un video divertente e un brano che rimane subito in testa, J-AX è già in cima alle classifiche di vendita con “Ostia lido”.

Irama - “Arrogante”

Negli ultimi mesi Irama si è imposto come uno dei più importanti protagonisti della musica italiana vendendo migliaia di copie che lo hanno inserito nell’Olimpo della discografia nazionale. Il suo nuovo singolo è “Arrogante”.